Aleida Núñez « à une ligne fine », montre ses charmes | Instagram

Possédant une beauté et une coquetterie démesurées, Aleida Núñez trouve une nouvelle fois le moyen de voler des soupirs en passant par les internautes ; Ceci, à travers quelques photographies qui montraient qu’elle était une femme à risque et qu’elle ne rechignait pas à rester « sur une ligne fine » si tout est pour chouchouter ses followers.

La belle ancienne participante de Les stars dansent aujourd’hui Elle a gaspillé de la beauté sur ses réseaux sociaux en posant sur le dos et avec un fond très coloré pour un couple de photographies dont le résultat a captivé les internautes.

Aleida Nunez Elle a choisi pour l’occasion un pantalon blanc assez ajusté qui mettait en valeur ses « bum bum » proéminents et une maille très fine et décolletée sur la partie supérieure qui laissait clairement entendre qu’elle ne portait pas d’intérieur et laissait voir ses charmes ; de jolis talons blancs et de petits accessoires ne pouvaient pas manquer.

Bien que l’ex de Juan Ferrara ait posé sur son dos, elle s’est penchée un peu vers la caméra pour révéler les décolletés primitifs de la maille et a fait ses cheveux d’un côté pour exposer une grande partie de son dos bien travaillé.

La belle Aleida Núñez a volé des soupirs avec la première photographie, mais bref, la seconde était la coqueluche des réseaux sociaux, car l’actrice de La Fea Más Bella était sur le point de laisser transparaître un de ses charmes, tout cela parce que les internautes quittent votre réseau social les comptes des médias avec plaisir.

Aleida Núñez « à la ligne fine », montre ses charmes. Photo : Instagram.

La belle actrice qui a donné vie à Yazmín García a profité de l’espace pour partager une question avec ses abonnés dans laquelle elle se demande de quelle couleur ils voient sa vie, deuxièmement la vie de cette belle femme est pleine de nombreuses matrices et luminosité qui permet à ceux qui l’entourent elle à apprécier.

Quelle couleur voyez-vous dans votre vie…, a écrit l’artiste à côté des images.

La chanteuse a également partagé les photos sur son compte Instagram officiel il y a 17 heures et a obtenu plus de 97 000 réactions sur le célèbre réseau social ; les compliments, les emojis et les cœurs ne se sont pas arrêtés dans la fameuse boîte de commentaires.

Aleida Núñez s’est avérée être une femme très agitée et travailleuse ; pour lequel il fait actuellement la promotion de son spectacle de cumbia avec style. Bien que beaucoup la connaissaient pour son rôle d’actrice, la star de Televisa a montré son goût pour la musique et ses followers l’ont acceptée à bras ouverts.

Tout à fait dans le style de Ninel Conde, la belle Aleida s’habille de tenues très marquantes et décolletées pour donner « un œil orbite » et tout son talent vocal sur scène ; Sans aucun doute, son objectif principal est de faire danser tout le monde et de passer un plus que bon moment.

Beaucoup de ses followers espèrent la voir très bientôt dans le cadre de la deuxième saison de Las Estrellas Bailan en Hoy, car bien qu’elle ait participé en tant que challenger à la première saison de l’émission de télé-réalité Hoy, les téléspectateurs veulent voir plus de la beauté. Aleida Nunez et ils ne perdent pas espoir car justement dans les castings de cette nouvelle scène elle était invitée au programme.