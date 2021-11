Aleida Núñez a une silhouette exquise avec une robe noire sexy

Aleida Núñez vante sa silhouette exquise avec une robe noire | Instagram

Encore une fois l’actrice mexicaine coquette et à succès née à Lagos de Moreno, Jalisco Aleida Núñez a de nouveau conquis ses fans, grâce à un photo qu’il a partagé où il apparaît portant ses charmes avec une belle robe noire.

Aleida Nunez Il s’est caractérisé par ses belles courbes et sa silhouette exquise, grâce à son contenu sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram où il nous donne du contenu en continu.

Pendant quelques jours, cette beauté a annoncé qu’elle lancerait ce nouveau projet, où nous la voyons publier certains contenus liés à son nouveau projet de théâtre.

Il a partagé cette image via son compte Instagram officiel il y a cinq heures, dans lequel il se fait passer pour son personnage de « Amor de tres », un spectacle de cabaret spectaculaire, qu’il a lancé il y a peu de temps et qui est devenu le plus réussi.

Le vêtement qu’elle portait est noir avec des manches longues et une coupe sur la jambe qui met en valeur cette partie séduisante de son corps.

La robe noire d’Aleida a des détails sur les coutures où l’on peut admirer sa jolie jambe, sur les bras et une partie du cou ornés de détails de pierres de couleur irisée.

Il semble que la belle actrice soit prête à monter sur scène, car elle porte un micro prêt à l’emploi et sa tenue, en plus de la place qui semble faire partie du théâtre.

Elle est Juana la Cubana en Amor de Tres, un spectacle de cabaret et elle fera tout son possible pour rester avec Pedro Navajas », a partagé Aleida Núñez.

Dans la publication, il a également ajouté quelques détails sur sa présentation qui se tiendra les 20 et 27 novembre au CDMX, en plus des fonctions qui auront lieu à 18h00 et également à 21h00.

Sûrement le caractère de Aleida Nunez elle lui ressemble, une femme très coquette déterminée à faire ce qu’elle veut.

La publication de l’actrice, chanteuse et mannequin coquette est sur le point d’atteindre les 10 000 cœurs rouges, elle compte également 164 commentaires, dont certains mentionnent qu’elle est l’une des femmes les plus belles et coquettes du Mexique.

Spectaculaire et beau « , » Comme c’est mignon et beau « , » Tout simplement magnifique la vérité de Dieu « , ont commenté ses fans.

Núñez compte plus de 3,4 millions de followers sur son compte Instagram officiel, un chiffre qui continue d’augmenter au fil des jours, surtout maintenant qu’elle montre sa beauté et surtout ses belles courbes.