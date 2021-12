Aleida Núñez apparaît sans rien sur le dessus, elle se couvre de ses cheveux

Aleida Núñez ne couvre ses charmes que par ses longs cheveux | Instagram

Posant devant un magnifique coucher de soleil le actrice coquette et la chanteuse Aleida Núñez a montré sa silhouette tout en la bronzant un peu, y compris ses charmes supérieurs, pour ses photos elle les a un peu recouvertes de ses longs cheveux.

Pour la jolie femme d’affaires Aleida Nunez Être une célébrité importante et coquette a été quelque chose de simple pour elle, puisqu’elle est extrêmement belle et surtout talentueuse, on pourrait dire qu’elle est la combinaison parfaite pour toute célébrité en plus de l’intelligence.

Les photos sur lesquelles l’actrice apparaît vêtue uniquement du bas de son maillot de bain, elle les a partagées elle-même sur son compte Instagram officiel en début d’année, le 28 février.

Moi et mon amour pour les couchers de soleil », a déclaré Aleida.

Dans la publication, nous la voyons montrer sa jolie silhouette avec un maillot de bain noir, qui, comme nous venons de le mentionner, ne voit que la partie inférieure, il a également un collier qui reflète la lumière du coucher du soleil, juste la partie la plus large est au milieu de ses énormes charmes.

Aleida Núñez gâte ses followers en continu | Instagram aleidanunez

Aleida Núñez est agenouillée, portant ses beaux cheveux noirs, qui d’ailleurs sont assez longs, une partie de ses cheveux les porte sur le devant, couvrant juste une partie de son torse.

Au total, il y a deux images que cette beauté mexicaine a partagées, profitant d’un séjour à l’hôtel Samora Luxury Resort situé à Puerto Escondido, Oaxaca, au Mexique.

Apparemment, la seule différence entre la première et la deuxième photo est le visage de Aleida NunezComme dans le premier, ses yeux et ses lèvres sont fermés, dans le second ses lèvres sont légèrement ouvertes alors que son regard coquette repose sur ses fans, il semble qu’elle les voit directement dans les yeux.

Posant sur un lit large, bien qu’il ressemble plus à un lit devant la piscine ou peut-être devant une mer magnifique.

A l’image de l’actrice coquette du feuilleton « Tomorrow is Forever », certains de ses fans adorent les couchers de soleil, mais ils adorent sans doute un peu plus la voir poser dans ce type d’images.

Beautiful my love my love you heart « , » Rica tu me regardes, mon bon bon amour « , quelques commentaires de ses fans.

Plusieurs des mots qu’ils dédient à l’actrice mexicaine sont source d’embarras, car il y a ceux qui ont décidé d’être un peu plus audacieux, des commentaires que par respect ils préfèrent ne pas leur montrer.