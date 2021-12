Aleida Núñez apprécie son voyage et se vante de Burj Khalifa à Dubaï

Aleida Núñez montre son voyage depuis Burj Khalifa à Dubaï | Instagram

Il ne fait aucun doute que l’actrice mexicaine coquette et à succès Aleida Núñez est déterminée à clore cette année 2021 en beauté, profitant de son séjour actuel à Dubai comme il nous l’a montré récemment.

Sont des vacances à partir de Aleida Nunez Ils sont sûrement de retour au Mexique totalement détendus et pleins d’énergie pour commencer 2022 avec de nouveaux et impressionnants projets, ce ne serait pas une surprise si on la revoyait dans un feuilleton mexicain.

Ce nouveau et peut-être dernier voyage de l’année a été impressionnant puisqu’il a commencé à nous en montrer un peu le déroulement, à commencer par l’avion, dès son arrivée il a également partagé quelques photos, mais maintenant qu’il se vante du plus haut tour dans la ville avec plus de 800 mètres était le meilleur de tous.

Dans une publication que la belle actrice, chanteuse et femme d’affaires a faite il y a sept heures, on la voit profiter un peu des endroits qu’elle visitera prochainement, en ce moment il y en a quelques-uns que l’on a vu comme l’hôtel et le Burj Tour Khalifa.

Aleida Núñez a posé de manière très coquette près de la tour Burj Khalifa | Instagram aleidanunez

Vêtue d’un vêtement une pièce, c’est une combinaison complète, mais très ample et apparemment un pashmina, la belle Aleida Núñez a ravi tous ses fans avec ces images, d’autant plus qu’en plus de sa beauté elle nous a montré un peu du beau paysage qui l’entoura.

Les photos et les vidéos sont celles qui apparaissent dans sa publication la plus récente, qui compte déjà près de 10 000 reproductions, et les commentaires de ses fans qui lui souhaitent un excellent voyage et espèrent que la nouvelle année passera le meilleur moment.

Tout au long de son contenu sur Instagram, nous l’avons vue profiter de certains voyages sur les belles plages du Mexique, peut-être que cette fois elle voulait quelque chose de différent à apprécier.

Peut-être que la seule mauvaise chose que leurs fans pourraient voir, c’est que Aleida Nunez Vous ne pouvez pas partager de contenu portant des maillots de bain pendant les prochains jours.

Au cours de cette année, l’actrice a participé à La Mexicana y el Güero, avec Itatí Cantoral et Juan Soler, elle a également eu l’occasion de participer à l’émission de téléréalité du programme Hoy intitulée « Estrellas Bailan en Hoy ».

En plus de ces projets, nous l’avons également vue très active sur les réseaux sociaux, notamment en faisant la promotion de ses lignes de leggings et de jeans, étant parfois, sinon la plupart du temps, le modèle principal.