Aleida Núñez arbore des jambes galbées avec une micro-robe | Instagram

La célèbre actrice mexicaine Aleida Nunez a laissé ses fans sans voix, grâce à sa dernière publication sur son compte Instagram officiel, car il porte un coquette robe noire boutons, révélant ses jambes galbées.

Cette conception a attiré l’attention de plus d’un des adeptes d’Aleida Núñez, car malgré le fait qu’elle nous a montré des tenues séduisantes à plus d’une occasion, celle-ci en particulier la rend encore plus audacieuse que d’habitude.

Aleida Nunez Avant, elle s’occupait un peu plus de ses tenues, mais au fil des années, elle a commencé à montrer un peu plus sa silhouette coquette.

Aujourd’hui nous avons l’occasion de ravir l’élève des fans de la coquette actrice qui a joué dans le feuilleton Demain, c’est pour toujours, tout en portant des maillots de bain montrant les résultats que son travail acharné dans le gymnase a donné.

Dans ce nouveau post Instagram en particulier, elle s’accorde parfaitement à la fois à la scène et à sa tenue, Aleida porte une micro-robe boutonnée uniquement sur le dessus, a des manches bouffantes et semble avoir du flair malgré qu’elle soit séance.

Aleida Núñez arbore des jambes galbées avec une micro-robe | Instagram aleidanunez

Elle porte également une paire de baskets pointues roses, ces types de chaussures la fascinent car nous l’avons vue porter divers modèles à plusieurs reprises.

Sur les deux photos, elle est assise sur un banc en bois dans un magnifique jardin verdoyant, sur la première photo, nous la voyons assise les jambes croisées, étant dans cette position, vous ne pouvez pas remarquer les grands détails de sa tenue, mais nous remarquons ses belles courbes.

Que votre vie à l’extérieur soit guidée par votre pouvoir intérieur », a déclaré Aleida.

Dans la deuxième image, elle a décidé d’aller un peu plus loin pour surprendre ses followers, qui s’élèvent à ce jour à 3,4 millions de followers sur l’Instagram officiel d’Aleida Nuñez : « aleidanunez ».

Ses jambes sont devenues les protagonistes parce qu’elle a décidé de les mettre sur le banc et de les montrer d’une meilleure manière, ravissant et surprenant tous ceux qui la voient.

Peut-être que vous ne le saviez pas, mais la taille d’Aleida est de 1,65 mètre, même si beaucoup penseraient qu’elle a une taille moyenne grâce au type de talons qu’elle porte, elle peut facilement grandir de 10 centimètres, en plus de rendre ses jambes plus jolies que ce qu’elles sont déjà sommes.