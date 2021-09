Aleida Núñez arbore des jambes galbées dans une mini-robe !

Sans aucun doute le flirt actrice La Mexicaine Aleida Núñez continue d’attirer l’attention de ses fans, grâce à son contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle a récemment montré ses jambes galbées en n’utilisant qu’une seule petite robe.

Probablement à chacune de ses nouvelles photos et même vidéos de la célébrité flirteuse, les millions d’adeptes de son compte sont laissés désireux d’en savoir un peu plus sur cette beauté.

Malgré le fait qu’à cette occasion, dans sa publication il y a quelques heures, il n’a écrit aucune description de l’un de ses fans, ils se sont chargés d’aimer les images, au total il en a 58 624 et en ce qui concerne les commentaires, ils sont environ 1.071.

Il ne serait pas étonnant que la curiosité de connaître ses mensurations soit une des inconnues des internautes, en plus de ravir l’élève avec chacun de ses Photos.

Aleida Núñez excelle toujours dans son contenu Instagram | Instagram Aleidanunez

QUELLES SONT LES MESURES D’ALEIDA NÚÑEZ ?

Grâce à son régime alimentaire et à l’exercice constant qu’elle pratique depuis l’âge de 16 ans, comme elle l’a elle-même mentionné, ses mensurations sont : 95 cm de poitrine, 60 cm de taille, 95 cm de hanches et sa taille est de 1,65 cm.

Ce sont sans aucun doute les mesures qui améliorent sa beauté, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi elle est considérée comme l’une des femmes à la silhouette parfaite, ce qui est en grande partie dû à sa persévérance au gymnase.

C’est pourquoi toute photo sur laquelle il apparaît Aleida Nunez Ce sera toujours un délice pour ses followers, d’autant plus qu’elle est mannequin experte car c’est ainsi qu’elle a commencé sa carrière de mannequin de défilé.

Il y a 7 heures, elle a partagé quelques photos sur Instagram où elle porte une petite robe bleue avec un pli le long de la robe, montrant ses jambes galbées alors qu’elle était assise dans un fauteuil.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Avec un total de quatre photographies, Aleida s’approchait progressivement de l’appareil photo, cela a probablement fait monter la peau de ses millions d’adeptes, c’est quelque chose qu’elle leur aura causé plus d’une fois grâce à son contenu.

Parmi les commentaires qu’ils ont écrits, le mot “beau” est répété plusieurs fois, de même que les emojis de cœurs et les emojis avec des visages d’amoureux sont assez répétitifs.

Marlène Perez

J’ai commencé dans le portail Show News en août 2019 avec des fonctions telles que la rédaction de notes, le choix de contenu pour les réseaux sociaux Show News tels que Facebook et Twitter ; J’ai un diplôme en droit et aussi en design graphique, je suis constamment mis à jour dans le but de fournir un meilleur contenu que les utilisateurs aiment en suivant des cours ou en recherchant des nouvelles d’émissions pertinentes, je me spécialise dans les notes sur les influenceurs, la musique, le cinéma, les célébrités et tout ce qui touche au divertissement ainsi qu’aux tendances ; Certaines des formations que j’ai suivies sont les suivantes : cours de référencement pour tous suivis en juin 2020, cours sur la propriété intellectuelle en juillet 2020, cours sur les outils de vérification en juillet 2020, cours Google Trends en avril 2020 et cours Google Earth en mars 2020.

voir plus