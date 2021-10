Aleida Núñez arbore un maillot de bain perdu parmi ses charmes | Instagram

La caméra l’adore et les internautes aussi ! La belle Aleida Núñez sait ce qu’elle a et c’est pourquoi elle le montre au maximum sur ses réseaux sociaux, tel est le cas d’un maillot de bain qui lui a fait montrer son côté le plus félin alors qu’elle était perdue parmi ses charmes.

La belle actrice mexicaine Elle a partagé quelques photographies d’un endroit paradisiaque où elle allait apparemment passer une journée à la piscine, entourée de beaucoup de nature et de beauté, qu’elle n’a pas réussi à éclipser la sienne.

Sortant son côté le plus sauvage et comme un félin entier, Aleida Nunez elle a choisi un maillot de bain deux pièces assez petit avec un imprimé animalier qui a fini par se perdre au milieu de ses courbes plus prononcées.

L’ancienne participante de Las Estrellas Bailan en Hoy a décidé de poser le dos à l’objectif coquin pour montrer son championnat « boom boom », il convient de souligner une fois de plus qu’elle serait une candidate parfaite pour être « Miss Bum Bum » et détrôner la belle Suzy Cuts.

Le sourire aux lèvres, Aleida Núñez a posé avec son visage assez naturel et ses cheveux défrisés et lâches, en effet il est surprenant de voir ses cheveux plus courts que d’habitude ; mais sans aucun doute les regards de ses disciples se sont portés sur son anatomie, qui partout où vous la voyez, est bien tonique et avec des courbes prononcées.

La chanteuse a également précisé qu’avec elle, il n’y a pas de rhume, car cette photo a été partagée à la mi-décembre de l’année dernière sur son compte Instagram officiel et a obtenu plus de 150 000 réactions sur le célèbre réseau social ; accompagné la publication d’un message coquette.

Vous êtes le placebo… , a écrit la star de Televisa à côté de la photo.

Les followers d’Aleida n’ont pas manqué l’occasion de la combler de compliments, de cœurs et de visages amoureux de tant de beauté. L’actrice de Le plus beau laid Elle leur a permis encore plus avec une photo avec la même tenue mais posant de front et comme une professionnelle.

Celui qui a donné vie à Yazmín García a montré qu’il n’est pas nécessaire d’être le protagoniste de feuilletons pour se démarquer et gagner l’affection du public. La talentueuse actrice a également décidé de montrer à ses followers d’autres talents car elle s’est avérée être mannequin, influenceuse, actrice, chanteuse et presque même danseuse avec son incursion en tant que challenger à Las Estrellas Bailan en Hoy.

Bien que beaucoup l’associent à l’image de « supprime les maris » comme son personnage dans La Fea Más Bella, la vérité est que cette femme est connue pour rester à l’écart des scandales et a préféré forger sa carrière artistique basée sur le travail et le talent.

Beaucoup de gens ont comparé la belle Aleida Nunez avec la très Ninel Conde, car dans ses spectacles musicaux, elle apparaît généralement avec des tenues du même type et comme El Bombón, elle montre vraiment ses courbes de manière spectaculaire sur scène. Les followers de l’actrice espèrent qu’une nouvelle fois elle se verra offrir une participation à Las Estrellas Bailan en Hoy, le tout pour la voir un peu plus.