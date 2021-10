Aleida Núñez « Avec un baiser, vous saurez tout », les fans s’enthousiasment

Aleida Núñez « Avec un baiser, vous saurez tout », les fans s’énervent | Instagram

En plus d’être actrice Aleida Núñez a montré qu’elle est un excellent modèle et pour preuve, elle a partagé un flirt photoCependant, ce qui a le plus attiré l’attention, c’est la phrase qui accompagne cette photo « Avec un baiser tu sauras tout ».

Aleida Nunez Il montre continuellement ses charmes à travers son contenu sur Instagram et d’autres réseaux sociaux, tout comme il l’a fait avec sa dernière photo qu’il a en fait partagée il y a à peine deux heures.

Sur cette photo, cette belle actrice mexicaine pose assise sur une chaise en métal tout en portant un body noir séduisant, il n’a pas de manches et sur le devant vous pouvez voir un peu de ses énormes charmes.

Grâce à la position de cette beauté et star du feuilleton mexicain « La Fea más bella » avec Angelica Vale et Jaime Camil, elle montre ses belles jambes, qui à plus d’une occasion ont laissé ses fans à bout de souffle.

À la suite du travail acharné dans le gymnase, la belle Aleida Nunez une figure a été formée qui vole sans aucun doute des soupirs où qu’il soit.

Pour contraster un peu avec son body noir sans manches et ses cheveux blonds, la chanteuse et femme d’affaires porte une paire de baskets blanches pointues.

Bien que ce ne soit qu’une seule photo que ses fans ont partagée, ils ont été ravis de la voir, surtout qu’elle montre une partie de ses courbes malgré qu’elle soit assise, les internautes lui ont donné plus de 17 mille likes dans l’image en plus d’avoir déjà 253 commentaires jusque là.

Avec un baiser, vous saurez tout ce que j’ai gardé sous silence », Aleida Núñez.

Grâce à cette description, plus d’un de ses followers se sont mis à rêver d’elle et à soupirer en l’entendant prononcer ces mots, d’autant plus que plus d’un serait ravi de l’embrasser.

À une occasion, Aleida a partagé ses mesures, qui sont 95-60-95, quiconque peut imaginer ces mesures combinées à une hauteur de 1,65 sera assuré de quelques heures de divertissement créatif autonome.

Actuellement l’actrice est célibataire car son dernier partenaire, qui était en fait son mari et père de son fils Pablo Glogovski, sont en instance de divorce, une nouvelle qui a surpris plusieurs internautes.