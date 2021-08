Aleida Núñez baisse sa sangle et révèle sa beauté pour Instagram

Aleida Núñez baisse sa sangle et dévoile sa beauté pour Instagram | Instagram

Aleida Núñez redevient la déesse de la mer. La belle actrice de Je suis Betty la Laide Il n’a pas remarqué lorsqu’il a posé pour ses partisans et a même abaissé sa sangle pour révéler davantage sa beauté à l’objectif espiègle.

La femme d’affaires également n’a pas lésiné sur les poses et le flirt pour ravir ses followers, qui étaient plus que reconnaissants de la beauté et des attributs d’Aleida Núñez.

L’ex de Juan Ferrare Pour profiter de la mer, elle a choisi un maillot de bain séduisant Ene de couleur claire qui exposait une grande partie de sa peau et sa courbe la plus proéminente et, d’autre part, elle a abaissé ses bretelles pour se révéler davantage.

Aleida Nunez Elle a posé de face, de profil et de dos avec cette tenue pour que la caméra la capte sous tous ses angles et laisse se demander à la maison laquelle sera la meilleure.

Aleida semble être une vraie professionnelle en matière de mannequinat et le fait même avec sa propre marque de pantalons et de leggings qui cherchent à façonner et à favoriser les femmes.

Cette belle femme s’est avérée être plus qu’un beau visage et corps, en plus d’être actrice, elle s’est lancée d’autres cadeaux en tant que femme d’affaires et autres, Aleida Núñez est toujours active et indépendante.

Il a récemment surpris beaucoup en indiquant qu’il avait rejeté Luis Miguel, car à l’époque il était le partenaire de Juan Ferrara et il a décidé de respecter son partenaire, alors il a ignoré une invitation d’El Sol.