Aleida Núñez brille devant le miroir, posant en vidéo

Aleida Núñez exhibe ses fesses en vidéo et devant le miroir | Instagram

Avec de larges hanches, l’actrice et femme d’affaires mexicaine coquette Aleida Nunez, Elle a partagé du contenu sur ses stories Instagram où on la voit ravir l’élève de ses fans avec son boum boum devant le miroir.

Cette fois c’était une photo et aussi un micro vidéo où Aleida Núñez apparaît montrant une partie de sa routine d’exercice.

Vous vous êtes probablement demandé plus d’une fois comment il était possible que cette beauté réussisse à avoir une silhouette de rêve, quelque chose qui n’est sans doute pas si facile à réaliser, malgré ce qu’il y paraît.

Ce sont deux mots très difficiles à atteindre, « persévérance et discipline », si vous parvenez à les combiner pour faire de l’exercice et maintenir un régime strict, vous pourriez sûrement avoir une silhouette comme celle d’Aleida Núñez et surtout un boum Boum énorme.

À plusieurs reprises, tant dans ses histoires que dans son fil d’actualité, nous avons vu qu’Aleida fait de l’exercice en plus du yoga, elle le fait sûrement au quotidien, comme un simple exemple sur une photo qu’elle a partagée dans ses histoires que nous voyons son poirier.

L’actrice porte une paire de leggings vert militaire, qui descendent juste en dessous de sa taille, en plus d’un haut à larges bretelles bleues et d’un masque, car malgré le fait que les infections se soient un peu arrêtées, les infections continuent.

Núñez est juste devant le miroir, tandis que la caméra capture ses hanches, sa taille étroite et son abdomen marqués par ses abdos.

Dans le deuxième post qu’elle a fait, où l’on peut apprécier son boum boum, l’actrice est toujours dans la salle de gym, mais maintenant elle est devant le miroir alors qu’elle s’enregistre en vidéo, tout en haussant et abaissant un peu ses hanches.

Cela a rendu ses fesses superbes, marquant ses courbes avec les leggings que portait Aleida Núñez.

Dans la vidéo la chanson de Doja Cat intitulée Say So est en train de jouer, cette mélodie est devenue assez populaire sur les réseaux sociaux notamment sur Tiktok.

Aleida Núñez en tant qu’influenceuse

À partir du moment où cette beauté a commencé à partager un contenu plus révélateur, son public et ses abonnés ont commencé à croître de façon exponentielle.

Actuellement Aleida Nunez Il compte plus de 3,4 millions d’abonnés sur Instagram, un nombre qui continue de croître avec chacune de ses publications, surtout maintenant qu’il a commencé à partager un contenu encore plus révélateur sur sa page de contenu exclusive.