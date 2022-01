Aleida Núñez captive en robe de soie exhibant ses jambes

Aleida Núñez arbore des jambes galbées dans une robe de soie | Instagram

Poursuivant son impressionnant voyage depuis le Moyen-Orient, l’actrice coquette Aleida Núñez nous a encore une fois montré un contenu révélateur, la mettant en valeur jambes avec une robe de soie Il couvre très peu, ce qui la rend plus que coquette.

Pour cette femme d’affaires à succès et star du divertissement, Instagram est devenu une partie importante de sa vie, d’autant plus qu’il devient de plus en plus populaire dans l’application, de nos jours Aleida Nunez il compte 3,5 millions de followers, un chiffre qui continue de croître régulièrement.

Actuellement, l’actrice de La Fea Más Bella profite de la Cappadoce, il y a tout juste un jour, elle est arrivée à cet endroit et à partir du moment où elle l’a fait, elle a commencé à partager les avantages et les paysages spectaculaires qu’offre l’endroit.

Dans une de ses publications les plus récentes en ce moment, il nous montre une partie de sa chambre qui ressemble à un conte de fées, ceci parce que le mobilier en plus d’être ancien ressemble à quelque chose d’un film de Disney.

Aleida Núñez continue de profiter de son voyage au Moyen-Orient | Instagram aleidanunez

Aleida est assise sur l’un des marchepieds de sa chambre, ce qu’elle a fait a été de mettre une longue robe de soie, elle a apprécié le confort du marchepied et avec ses jambes qui sont devenues les protagonistes de l’image, elles ont fini par s’exhiber.

C’est parce que sa robe est légèrement ouverte, donc ses jambes galbées étaient exposées, l’une d’elles est au-dessus du pied du lit, donc les deux étaient un peu exposées, sûrement la belle actrice Aleida Nunez elle était plus que prête à s’endormir, mais pas avant d’avoir montré sa chambre.

Dans sa publication, il s’est borné à dire qu’il aimait la Cappadoce, même si nous n’avons pas beaucoup vu l’endroit, il faudra se fier au bon jugement et au goût de la femme d’affaires qui a apparemment été hypnotisée.

Pour cette personnalité Internet séduisante, avoir commencé la nouvelle année dans un endroit autre que son Mexique natal était une façon différente de commencer l’année du bon pied, en profitant de la beauté de tous ces endroits qu’elle a visités, prête à partir. retourne dans ton pays.

Quant à ses abonnés, ils sont plus que ravis de voir ses publications, certains d’entre eux déclarant qu’ils adorent attendre de voir son nouveau contenu sur Instagram, affectueux et réussi est le mélange parfait pour Núñez.