in

Aleida Núñez célèbre la Journée des acteurs avec joie et flirt | Instagram

L’une des célébrités qui a le plus attiré l’attention des internautes est Aleida Núñez, non seulement pour ses qualités et ses capacités de actrice sinon aussi pour sa beauté, il y a quelques minutes il a fêté la journée des acteurs avec une coquette vidéo.

Ces images peuvent être vues sur son compte Instagram officiel où l’on voit ladite vidéo, Aleida Nunez fait une compilation des projets auxquels il a eu l’occasion de participer.

Cette beauté mexicaine née à Lagos de Moreno, au Mexique, a non seulement collaboré à des feuilletons, mais aussi au théâtre et à des séries.

Jusqu’à aujourd’hui, nous l’avons vue dans 14 feuilletons télévisés commençant à Salomé en 2002 et le plus récent dans lequel il est apparu était La mexicana y el güero qui s’est terminé en 2021.

Quant à la série, on l’a vue dans 3, côté théâtre, il y a aussi eu trois projets, elle a aussi participé à deux émissions de télévision en tant qu’animatrice.

À lire aussi : Dorismar vous montre ses charmes incroyables au premier plan

Hier c’était la journée des comédiens, je veux partager ma joie profonde pour ce métier de comédienne de feuilletons, théâtre, séries et plus, ma vocation sera toujours du coeur et du professionnalisme pour vous, bravo à mes confrères comédiens, « Aleida a écrit.

Dans sa vidéo, nous l’avons non seulement trouvée, mais aussi certains de ses collègues, qui ont sûrement été émus comme elle en voyant les images, juste en se souvenant de certains projets auxquels ils ont participé.

Cela peut vous intéresser : Belinda sans déboutonner son chemisier star, rend les fans fous

Cette belle actrice a le plaisir de travailler comme comédienne depuis 2002, aujourd’hui elle est non seulement aimée par des millions mais aussi admirée pour son talent.

Grâce au succès qu’elle a eu dans ses rôles, elle est devenue une star recuite et au fil des années, elle a eu l’opportunité de se développer également en tant que grande femme d’affaires, elle a décidé non seulement de se limiter au métier d’actrice mais aussi de se développer dans d’autres domaines.

A lire aussi : Aleida Núñez essaie de cacher le plus caché, avec un chapeau !

Parce qu’il y a seulement 15 minutes qu’il a partagé cette vidéo, elle n’a pas beaucoup de reproductions, jusqu’à présent elle en a presque cinq mille, bien qu’en réalité il y en ait pas mal.

Jusqu’à présent, elle n’a que 16 commentaires où ses fans l’ont félicitée, surtout ils lui ont donné beaucoup d’amour.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !