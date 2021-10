Aleida Núñez comme JLo exhibant ses charmes par derrière

Aleida Núñez aime JLo exhibant ses charmes par derrière | Instagram

La star coquette du spectacle a conquis des millions grâce à sa silhouette formidable, qu’elle montre grâce à un photo Dans laquelle elle apparaît allongée, Aleida Núñez nous a immédiatement rappelé JLo avec sa tenue et surtout avec sa pose.

Ravir, accélérer le pouls et provoquer des soupirs fait partie du menu quotidien de Aleida Nunez qui de manière créative est chargée de montrer ses courbes à travers ses publications sur Instagram comme elle l’a fait il y a longtemps avec celui-ci.

L’actrice apparaît allongée dans un fauteuil blanc avec de larges coussins, cela a l’air assez confortable, dit-elle dans sa publication Aleida est à la maison.

Cette publication a été faite le 25 avril 2020, juste au début de la pandémie, pendant la quarantaine Aleida Nunez comme d’autres célébrités et des millions de personnes, ils ont dû rester chez eux sans sortir.

Aleida Núñez aime JLo exhibant ses charmes par derrière | Instagram aleidanunez

Pendant cette période, qui pour beaucoup était assez longue, ils ont conduit à la création de beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, dans le cas de la chanteuse coquette c’était un plus, puisque ses fans étaient enthousiasmés par le contenu qu’elle partageait en continu.

Cette beauté portait une blouse de type en filet avec des pierres qui reflétaient la lumière et les faisaient briller, ledit vêtement venait d’atteindre la hauteur de ses énormes charmes ultérieurs, qui sont devenus un objet d’inspiration et de soupirs pour des millions de personnes.

En plus de ce « chemisier », elle portait un haut blanc légèrement court en dessous, et c’était tout ! Rien n’était visible ci-dessous, alors cette photo séduisante a sûrement été partagée dans le but de faire soupirer ses abonnés.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

À ce jour, il a 243 145 cœurs rouges, curieusement dans sa description, il a mentionné « samedi sans se peigner », mais très certainement aucun de ses fans n’a prêté attention à ses cheveux ou peut-être qu’ils l’ont fait, mais jusqu’à la fin.

Nous avons vu ce type de pose à plusieurs reprises et avec différentes célébrités, mais celle qui m’est immédiatement venue à l’esprit était la belle Jennifer Lopez qui a un teint similaire et aussi un énorme boum boum.

Le frisson de voir la belle Aleida Nunez Sans rien en bas et dans cette pose, il a incité certains de ses fans à se sentir plus inspirés que jamais pour lui écrire des commentaires racés.