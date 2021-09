Aleida Núñez conquiert les fans en vidéo comme Jennifer Lopez ! | PA

La belle Aleida Núñez a partagé un vidéo auquel certains fans associeraient immédiatement la belle chanteuse Jennifer Lopez, les deux ayant une coïncidence assez coquette.

Jennifer Lynn Lopez Rodríguez connue internationalement sous le nom de Jennifer Lopez ou JLo, devient constamment une tendance grâce à son contenu sur les réseaux sociaux, étant non seulement chanteuse, mais aussi mannequin, actrice et femme d’affaires.

Aleida Nunez Il n’a pas qu’une mais plusieurs coïncidences avec la belle célébrité d’origine portoricaine, car toutes deux sont aussi actrices et chanteuses.

Lire aussi : Yanet García, au milieu de la forêt, présume qu’il oublie ses vêtements

Bien sûr, jusqu’à présent, la petite amie actuelle de Ben Affleck surpasse la belle mexicaine en termes de réseaux sociaux et de popularité, d’autant plus qu’elle a plus de 35 ans de carrière et a eu de nombreuses occasions de se démarquer en tant que actrice et femme d’affaires.

Cela peut vous intéresser : Noelia révèle à Javier Ceriani ce qu’elle aime le plus !

Dans la vidéo que la coquette Aleida a partagée, elle apparaît portant son abdomen en acier, qui est par coïncidence la partie du corps que Jennifer Lopez aime le plus chez elle, cela a été mentionné à plusieurs reprises malgré le fait que dans son cas, des millions de personnes conviennent que ses charmes ultérieurs sont le meilleur d’elle silhouette exquise.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Ne perdez jamais la discipline et les bonnes habitudes, je fais de l’exercice depuis l’âge de 16 ans et depuis cela fait partie de ma vie… Quoi qu’il arrive, ne vous laissez pas remplir votre esprit de négativité et prenez soin de votre être que cela se reflète dans votre corps », a partagé Aleida Núñez.

A lire aussi : Dorismar en noir et blanc, avec seulement quelques fils il est recouvert

Aleida enregistre cette vidéo devant le miroir, vêtue d’un petit haut bleu qui permet d’apprécier immédiatement ses charmes, ainsi qu’un micro short noir avec lequel ses jambes galbées étaient sûrement visibles de tous.

A lire aussi : Exercices d’Aleida Núñez, ses charmes rebondissent et rebondissent !

Elle a partagé cette vidéo le 26 avril via son compte Instagram officiel, le mannequin et chanteuse montre ses jolis petits carrés, le sourire de Núñez montre sa fierté de montrer cette partie très fière de son corps.

Quelque chose que les deux personnalités ont sans aucun doute, c’est le goût de l’exercice, puisqu’ils le pratiquent tous les deux depuis qu’ils sont très jeunes, seulement que JLo danse aussi, non seulement elle va à la gym.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Wooow, quel ventre incroyable, les résultats d’être discipliné !!!”, a partagé un internaute.

Sur Internet, nous trouverons des milliers de photos et de vidéos de célébrités et de personnes portant leur corps, mais sans aucun doute, voir Jennifer Lopez et Aleida Núñez est quelque chose qui n’a pas de prix.