Aleida Núñez coquette avec un maillot de bain jaune dans la piscine

Aleida Núñez surprend avec une photo sous l’eau avec un maillot de bain | Instagram

Une fois de plus Aleida Núñez a reconnu actrice des feuilletons mexicains et femme d’affaires, a une nouvelle fois conquis le cœur de ses fans et l’a fait accélérer immédiatement, car elle a été montrée sur une photo en maillot de bain, dans la piscine.

Le maillot de bain de Aleida Nunez C’était une pièce, seulement à quelques occasions nous l’avons vue porter ce type de vêtement complet, elle montre généralement ses abdos en portant des maillots de bain deux pièces.

Cependant, malgré le fait qu’elle portait ce beau vêtement, sa silhouette est parfaitement appréciée, d’autant plus qu’elle était complètement mouillée dans la piscine.

C’est le 13 mars que cette beauté mexicaine a partagé cette image sur son compte Instagram officiel, où, comme celle-ci, on retrouve un grand pourcentage de photos et de vidéos qui ravissent tous ceux qui les contemplent dès la première seconde.

Sur la photo, dans la partie description, Aleida a écrit une belle réflexion, que lorsque plus d’un d’entre eux l’aura lue, ils auront reconsidéré et réfléchi à deux fois sur ces points importants évoqués par l’actrice et femme d’affaires.

Eau … Purification, renouveau, libération, écoutez la voix de votre âme « , a déclaré Aleida Núñez.

Le design qu’Aleida utilise est de larges bretelles qui traversent son cou, la couleur de son Maillot de bain Il est jaune, mais grâce à cette beauté complètement mouillée, le ton s’assombrit un peu plus.

Aleida Nunez Elle est devenue une influenceuse sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, elle compte actuellement 3,4 millions de followers, un chiffre qui augmente petit à petit, dans cette publication d’il y a quelques mois, elle a déjà plus de 65 000 cœurs rouges.

Quant aux commentaires audacieux, il dépasse déjà les 500, bien que nous ayons trouvé pas mal d’emojis, il y a ceux qui ont eu le courage d’écrire des mots un peu osés et d’autres simplement déclarent leur amour.

Probablement que certains de ses fans ont maintenant une chance avec cette belle actrice de la telenovela Demain, c’est pour toujours, car pendant quelques mois elle s’est séparée de son mari Pablo Glogovsky, père de son fils.

Aujourd’hui, Núñez profite de vacances bien méritées dans certaines cabanes dont il n’a pas partagé le nom de l’endroit, pourtant elles sont belles.