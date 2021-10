Aleida Núñez, dans l’angle exact, la caméra capture le meilleur | Instagram

Ce n’est pas la première fois qu’on dit que la belle Aleida Nunez Elle serait capable de détrôner la belle Suzy Cortés en Miss Bum Bum, et elle ne sera pas la dernière non plus. La star mexicaine a une nouvelle fois laissé ses followers à bout de souffle et cette fois depuis son canapé.

La beauté du actrice mexicaine C’est ainsi que la caméra cherche toujours son meilleur angle et à ce moment-là elle trouve le plus exact, celui dans lequel brille l’attribut le plus physique de la belle Aleida Núñez.

L’artiste s’est installée confortablement sur un canapé léger, mais ce que la caméra et ses followers ont le plus apprécié, c’est que la belle et coquette Aleida Núñez a choisi une toute petite robe pour l’occasion. La tenue en question est une robe rouge assez courte et sans manches avec des fentes proéminentes sur les côtés, révélant davantage ses jambes et où elles perdent leur nom.

L’ancien participant de Les stars dansent aujourd’hui Elle a complété sa tenue avec de belles baskets noires, sa malena parfaitement peignée et son maquillage de soirée, elle était vraiment magnifique !

Pour la première photographie, Aleida Núñez s’est assise sur le canapé en s’appuyant sur son corps pour soulever une de ses jambes, les exhibant au maximum ; mais définitivement, l’image gâtée de ses followers était la seconde, alors qu’il devenait plus à l’aise et la caméra plus coquine.

La photographie en question montre la belle ex de Juan Ferrara allongée sur le canapé, assez confortable, les bras ouverts et les jambes fléchies sur le côté ; l’objectif espiègle a pris l’angle sous lequel ses courbes pointues ressortent le plus.

Aleida Núñez, dans l’angle exact, la caméra capture le meilleur. Photo : Instagram.

Une troisième photographie montre la chanteuse également de profil et de près de son visage, une photographie que ses followers ont également beaucoup appréciée. Les images ont été partagées par la belle Aleida sur son compte Instagram officiel il y a un jour et ont dépassé les cent mille réactions sur le célèbre réseau social. Les internautes n’ont pas tardé à remplir la boîte de commentaires de l’artiste avec des compliments et des emojis.

Pour apprendre à jouer avec le feu, il faut perdre sa peur, écrivait le célèbre à côté des images.

Aleida Nunez Il est l’un des visages les plus reconnus de la télévision mexicaine, bien qu’il ne soit pas un fan de telenovela ; cependant, ses personnages laissent toujours une marque en raison de leur talent et de leur beauté époustouflante.

Beaucoup se souviennent de cette belle femme comme de « ses maris », ceci à cause de son personnage de Yazmín García dans La Fea Más Bella, où elle a partagé des crédits avec de grands acteurs tels que Angélica Vale et Jaime Camil.

Malgré la pandémie, Núñez est resté actif en tout temps et a été en force sur le petit écran avec une participation à divers programmes, dont Hoy. Dans le programme Hoy, Aleida a démontré son talent pour la danse en tant que challenger dans Las Estrellas Baila en Hoy, une modalité qui a été ajoutée à la célèbre émission de téléréalité pour l’étendre un peu plus.

Aleida Núñez cherche à tout moment à autonomiser les femmes, à démontrer qu’elles peuvent faire ce qu’elles s’apprêtent à faire et à être indépendantes ; elle cherche tout cela grâce à l’exemple, étant une femme belle, intelligente, talentueuse et les autres ; sans avoir besoin de dépendre d’un homme.