Aleida Núñez dans une robe dorée coquette devant le miroir

Aleida Núñez captive avec une double vue avec une robe dorée | Instagram

A plus d’une occasion vous aurez sûrement été ravi grâce au contenu d’Aleida Núñez, qui partage de plus en plus de photographies et vidéos qui volent les soupirs des internautes, comme celle-ci photo où l’on la voit poser avec ses énormes charmes.

Sur l’image Aleida Nunez la célèbre actrice mexicaine, porte une belle Robe doréeMieux encore, il apparaît doublement, car cette beauté se trouve en train de poser devant un miroir.

Bien que le design ait un col haut, la femme d’affaires coquette a montré ses charmes, grâce à une coupe qui est juste sur cette énorme partie de son corps.

Apparemment, dans sa description, Aleida attendait un appel, sûrement pour un mélodrame sur lequel elle travaille, ou un autre programme.

Peut-être vous souvenez-vous de certaines de ses participations à des feuilletons tels que : Demain est pour toujours et La Fea más bella ; Núñez est connue pour ses rôles de dragueur, grâce à sa silhouette des milliers d’internautes la suivent pour admirer sa beauté.

Aleida Núñez est célèbre pour sa silhouette exquise | Instagram aleidanunez

Sur l’image, elle est assise dans un fauteuil individuel confortable, cette actrice, femme d’affaires et chanteuse séduisante est les jambes croisées et porte cette robe courte qui fait ressortir ses jambes surtout pour son ton bronzé clair.

Derrière elle se trouve un miroir, où l’on peut apprécier ses jambes sous un autre angle, ce n’est pas la première fois que Aleida Nunez partage un contenu de ce type devant le miroir, il semble que cela soit devenu quelque chose de naturel chez elle.

Quelque chose qui fascine définitivement ses fans, surtout quand ils ont l’occasion de la voir doublement comme cela s’est produit récemment.

La publication a été partagée le 17 novembre, elle compte déjà 59 430 cœurs rouges et quant aux commentaires, elle en compte déjà 678 au total, plusieurs d’entre eux semblent des déclarations d’amour directes envers l’actrice.

Wow, vous êtes une femme très belle et spectaculaire, j’aime votre sourire, beaucoup de bisous et de bénédictions de Tijuana « , a commenté un fan.

Les compliments sont toujours constants dans ce type de contenu partagé par l’ex-femme de Pablo Glovovsky, avec qui il a eu son fils Alexander Glovovsky Núñez, la nouvelle de leur séparation est devenue virale depuis qu’elle est devenue connue.

Chaque fois qu’il a l’occasion de montrer sa silhouette exquise, il en profitera toujours pour la montrer sur ses réseaux sociaux, surtout maintenant qu’il a lancé sa page Internet dédiée au contenu dragueur tout comme Celia Lora l’a fait à l’époque.