Aleida Núñez de la plage à Yanet García, Miss Bum Bum ?

Aleida Nunez Une fois de plus, il a laissé ses followers sans voix sur les réseaux sociaux, cette fois en s’exhibant dans le plus pur style de Yanet García de la plage et avec un formidable mini maillot de bain.

La actrice mexicaine a clairement indiqué qu’elle pourrait facilement être une rivale de Yanet Garcia et même Suzy Cortés elle-même, qui a acquis le titre de Miss Bum Bum à deux reprises.

La star de La Fea Más Bella s’est montrée face à la mer en posant debout en sentant le sable sur ses pieds et en tournant le dos à l’objectif malicieux. Aleida Núñez a choisi pour l’occasion un tout petit maillot de bain deux pièces rose qui ne ressemble guère à un petit ruban entre ses charms et qui leur permettait de s’exhiber au maximum.

La célèbre actrice de Televisa a posé sur le dos laissant son Bum Bum complètement visible, ainsi que sa petite taille et a joué avec ses cheveux pour la photographie, obtenant une véritable œuvre d’art.

Le bleu de la mer, le ciel et le sable chaud sont devenus complices de la beauté d’Aleida Núñez, qui a vécu des moments inoubliables de la nature. Cette belle femme a clairement indiqué qu’elle était l’une des plus belles des réseaux sociaux et du petit écran, mais tout cela a coûté des sacrifices, car comme la belle Yanet García, elle s’est avérée être une femme très disciplinée avec ses entraînements et alimentation.

La belle ex de Juan Ferrara a clairement indiqué que même s’il lui est parfois difficile de sortir du lit, elle le fait toujours et quand elle fait de l’exercice, elle se sent beaucoup mieux et ne regrette pas l’effort de se lever.

L’ancienne météorologue aime aussi motiver ses followers à prendre soin d’eux et à s’aimer davantage, partager les exercices qu’elle effectue et son incroyable transformation physique grâce à l’exercice. De vieilles photos de Yanet montrent qu’elle était une jeune femme assez mince et ronde, quelque chose qui a radicalement changé grâce à sa discipline.

La belle Yanet García a obtenu une énorme renommée grâce à sa participation en tant que fille climatique du programme Hoy, un programme dans lequel la belle Aleida Nunez; Les deux sont devenues célèbres sur le petit écran et brillent actuellement sur les réseaux sociaux en tant que filles de fitness et avec d’autres talents. Ses followers demandent de nouveaux projets à la télévision afin de pouvoir revoir constamment sa beauté à la télévision.