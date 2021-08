Aleida Núñez décrit sa silhouette exquise avec une robe moulante | Instagram

Tout type de vêtement porté par Aleida Núñez attire immédiatement l’attention de ses followers, grâce au fait qu’elle possède un silhouette exquise, a tendance à montrer tout ce que vous portez par-dessus, évidemment cela augmente immédiatement lorsque les vêtements sont des maillots de bain.

Cependant, malgré le fait que dans cette publication, il ne portait pas quelque chose de court, mais plutôt serré, il a encore une fois enchanté ses millions de followers sur son compte Instagram officiel, comme il le fait continuellement.

En plus d’être actrice, cette beauté féminine est également une célébrité dans la musique, en tant que mannequin et femme d’affaires, en plus d’être philanthrope, pour cette caractéristique et d’autres, elle est devenue l’une des stars préférées des téléspectateurs.

Aleida Nunez partagé sur Instagram il y a deux jours, deux photographies où elle ressemble à une dame de la haute société, prête à assister à une soirée importante ou encore à un tapis rouge, avec cette belle et longue robe rouge avec un col asymétrique qui laisse apparaître un peu de peau sur votre épaule.

“Lady in red” (la dame en rouge) a commenté dans sa description, où d’ailleurs elle a tagué toute l’équipe de production qui l’a aidée à avoir cette belle tenue, ainsi que la disposition de sa coiffure et de son maquillage.

Comme d’autres personnalités nationales et internationales du salon, Aleida a choisi de devenir un modèle pour diverses entreprises et de les faire connaître via ses réseaux sociaux, comme on peut le voir dans cette nouvelle publication et quelques autres qu’elle compte parmi ses 1 652 publications sur Instagram. .

À ce jour, la femme d’affaires coquette née à Lagos de Moreno, Guadalajara, Jalisco, compte 3,4 millions de followers sur son compte Instagram officiel, un chiffre qui commencera sûrement à augmenter sous peu, car l’élève de ses fans se délecte de ce type de contenu.

Pour le moment, l’interprète de “Go now” a plus de 36 000 cœurs rouges sur les deux photos qu’elle a partagées, ainsi que 379 commentaires où ils lui disent qu’elle ressemble à une belle reine et que sa beauté est inégalée.

A plusieurs reprises le flirt actrice qui a donné vie à “Gardenia” dans le feuilleton “Demain c’est pour toujours“Elle a montré son soutien à d’autres femmes qui n’ont pas passé un si bon moment, en fait elle a créé une association que d’autres personnalités soutiennent.