Encore une fois le flirt actrice et aussi une célébrité des réseaux sociaux, Aleida Núñez a été montrée dans plusieurs de ses photos les plus coquettes, car elle portait une robe rose moulante.

Déplacé Aleida Nunez Il a partagé une nouvelle que sûrement plusieurs adeptes qui ont vu sa publication étaient heureux.

En effet, la célèbre actrice et star des célébrités d’origine mexicaine deviendra juge dans le Programme d’aujourd’hui, au moyen de sa description, c’est qu’il a partagé cette nouvelle, cependant il n’a pas précisé à quelle section il participerait spécifiquement.

Il y a une heure, Aleida a partagé cette nouvelle publication, devenant la plus récente à ce jour.

Aleida Núñez en 3 photos montre sa silhouette avec une robe moulante | Instagram

Ce lundi, je serai juge invitée dans l’émission Hoy Canal de las estrellas à 11h00, ne le manquez pas », a déclaré Aleida.

Dans la première image, nous voyons la star des feuilletons mexicains, posant depuis un couloir avec une main sur la taille et les jambes légèrement écartées grâce à la pose dans laquelle elle se trouvait.

Sa robe avait des bretelles étroites qui sont à peine perceptibles car ses cheveux les cachent un peu, elle a aussi une ouverture dans la jambe qui laisse encore plus paraître l’une de ses jambes.

Comme de coutume, cette beauté née à Lagos de Moreno, Jalisco au Mexique portait une paire de chaussures pointues avec un talon étroit en or qui ressortait immédiatement à l’œil.

Sur la deuxième photo, Aleida apparaît en train de poser depuis un escalier, de sorte que l’image qui apparaît met immédiatement en évidence ses charmes, ses partisans pouvaient à peine la quitter des yeux. énormes charmes.

Comme dernière image mais non la moindre du mannequin, femme d’affaires et actrice, elle montrait à nouveau ses charmes, la photo était similaire à la précédente, seulement elle était un peu plus proche donc elle regardait encore plus.

Avec plus de 14 934 cœurs rouges et les commentaires de ses millions de followers, la coquette interprète de “Gardenia” dans la telenovela “Demain c’est pour toujours“a reçu 266 commentaires jusqu’à présent.

Wow toujours belle et merveilleuse “,” Merci la belle Aleida “,” Belle et super élégante “, ont commenté ses fans.

On voit ce type de commentaires en continu sur son compte Instagram dans chacune de ses publications, il ne faut certainement pas longtemps pour voler le cœur de millions de personnes.

