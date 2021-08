Aleida Núñez en legging moulant entre rouge et noir ! | Instagram

La actrice mexicaine Aleida Núñez a expliqué pourquoi elle est l’une des célébrités préférées des internautes, grâce à une publication qu’elle a réalisée sur Instagram où l’on peut la voir deux fois, en utilisant leggings qui a laissé leurs fans avec le cœur battant.

Sûrement pour plus d’un de ses millions d’adeptes, il était plus que difficile de choisir l’un des deux vêtements qu’elle portait dans l’image, étant donné que partout où vous vous tourniez, elle ne trouverait que sa beauté et ses énormes charmes en plus de ses courbes hypnotisantes. .

Cette belle personnalité des feuilletons mexicains n’est pas seulement une actrice, saviez-vous qu’en plus d’agir Aleida Nunez C’est aussi une chanteuse célèbre et maintenant aussi une femme d’affaires, il ne serait pas surprenant que les vêtements qu’elle porte fassent partie de sa ligne.

Dans sa description cette beauté confirme que les leggings de la photo SensuaIe fait partie de sa gamme de vêtements qui sont principalement des leggings et des jeans, l’objectif de ces vêtements est de soulever vos charmes de dos et de les rendre beaucoup plus beaux.

Elle est son propre modèle et quoi de mieux que cette belle femme qui fait la promotion de ses propres vêtements et qui aussi les porte constamment et surtout très fière.

L’ensemble que nous voyons dans la publication d’il y a 4 jours fait partie d’une ligne de sport que, comme vous pouvez le voir, vous pouvez également utiliser pour sortir, car Aleida les utilise avec des baskets et des bottines hautes, alors maintenant nous savons que il s’adapte à tous les styles.

Il avait déjà partagé les deux photographies sur Instagram, mais pour cette raison, elles ne cesseront de captiver ses fans et clients potentiels, car le fait de pouvoir voir les deux images en même temps a définitivement été quelque chose de plus que tentant.

La seule différence est la couleur qu’elle porte car apparemment le design est le même, avec les leggings rouges qu’elle porte des chaussures en cuir verni à bout fermé en rouge, avec le design noir, elle est accompagnée de bottines en cuir verni et bout pointu. les deux portent un haut à manches longues qui ressemble également à une veste courte avec une fermeture éclair sur le devant.

Une autre différence évidente est le cadre, alors qu’à gauche elle est sur des escaliers à droite on la voit profiter d’un climat chaud près de la plage, même si avec le genre de veste courte qu’elle portait, ce n’était probablement pas si confortable.