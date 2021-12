Aleida Núñez en robe ouverte, exposant ses charmes | Instagram

Avec sa silhouette exquise la actrice et le mannequin Aleida Núñez a encore une fois gâté ses millions de fans, dans plusieurs photos montrant ses énormes charmes de Dubaï, posant avec une belle robe d’argent qui mettait en valeur ses courbes.

Il y a quelques jours seulement Aleida Nunez Il était au Mexique pour terminer ses présentations de son spectacle de cabaret Amor de Tres avec Latin Lover et maintenant, il profite de l’un des endroits les plus riches et les plus beaux du pays, nous parlons de Dubai.

La célèbre mannequin, actrice et chanteuse mexicaine a décidé de faire un tour dans cet endroit impressionnant où elle recevra le Nouvel An ce 31 décembre, dès qu’elle est montée dans l’avion, elle nous a offert des images impressionnantes de l’endroit.

Cependant et comme prévu, cette beauté avait hâte de montrer à nouveau sa silhouette, même dans ce pays où les femmes couvrent généralement la majeure partie de leur corps, bien que dans le cas d’Aleida Núñez, cela ne s’applique pas.

Profitant d’une silhouette exquise, la belle actrice de La Fea Más Bella, a choisi de s’habiller d’un vêtement révélateur qui exposait ses charmes supérieurs, ainsi que son dos, le design de sa robe révèle le tatouage qu’elle a près de ses hanches.

Aleida Núñez a une silhouette sinueuse enviable | Instagram aleidanunez

Elle l’a montré elle-même dans une vidéo, donc si vous avez l’occasion de voir cette publication, vous pousserez sûrement un soupir au moment où vous commencerez à l’apprécier.

Il y a deux heures, il a publié ce contenu où il combine des photos et des vidéos du site saisissant où il se trouve, sans aucun doute la première photographie a été celle qui a captivé des milliers d’internautes et c’est celle que nous vous montrons en haut.

Suivi de cette image Aleida Nunez Il nous livre quelques fragments de sa silhouette, un baiser avec ses lèvres peintes en rose qui s’adressent directement à ses fans, son tatouage et son beau visage complètement détendu.

Selon la description de la femme d’affaires coquette, l’endroit où elle exhibe sa silhouette est un bar à cocktails contemporain appelé Gilt Burj Al Arab, qui est justement l’un des hôtels les plus emblématiques de Dubaï.

L’actrice coquette s’amusera sûrement, et ce sera sans aucun doute l’un de ses voyages les plus mémorables de cette 2021, quand elle reviendra au Mexique, elle le fera complètement renouvelée et avec toute l’attitude positive.