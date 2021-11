Aleida Núñez enlève plus que le costume et dévoile du contenu VIP

Aleida Núñez enlève plus que le déguisement et révèle la surprise | Instagram

La belle actrice mexicaine Aleida Núñez a vraiment surpris ses abonnés sur les réseaux sociaux après avoir décidé de partager une photo dans laquelle elle a clairement indiqué qu’elle enlevait plus que le costume de cette Halloween.

Aleida Nunez Il a décidé de se montrer sur Instagram dans une photographie où sa seule tenue était un masque et des oreilles de lapin en noir, un personnage avec lequel il a accéléré le cœur de ses followers.

La charmante actrice qui a donné vie à Yazmín García dans le feuilleton La Fea Más bella n’a utilisé que ses longs cheveux blonds complètement raides et une de ses mains pour essayer de couvrir le plus essentiel de ses charmes et, accessoirement, beaucoup de peau de cette belle femme a été laissée pour compte.

Le beau Aleida Nunez Elle n’utilisait que quelques petits bracelets à son poignet comme accessoires et, finalement, le regard se porta sur ses longs ongles noirs, mais plus précisément sur ce qu’ils tentaient de couvrir.

La chanteuse coquette a profité d’avoir toute l’attention de ses followers avec cette photo plus que spéciale sur son compte Instagram officiel pour partager une bonne nouvelle pour tous. L’ex de Juan Ferrara a partagé une surprise, car très bientôt elle aura sa propre page de contenu exclusif.

Bien qu’elle soit l’une des femmes les plus belles et les plus suivies sur les réseaux sociaux, la belle Aleida Nunez Il fallait du temps pour franchir le pas d’avoir sa propre page de contenu exclusif et il a été annoncé cet Halloween assurant que très bientôt ils auront leur Aleida NúñezVIP, ou du moins c’est ce qu’il implique avec son message.

HALLOWEEN … bientôt AleidanuñezVIP spécial pour vous … #halloween @ alfredo.cedillo, a écrit le célèbre à côté de la photo.

La publication partagée il y a un jour sur le célèbre réseau social a dépassé les 25 mille réactions et les followers de l’ancien membre de Las Estrellas Bailan en Hoy n’ont pas résisté à lui dire à quel point elle est belle.

Aleida a également gâté ses abonnés avec deux autres photos sur Instagram, dans lesquelles elle est devenue ni plus ni moins l’un des personnages les plus célèbres et emblématiques de la culture mexicaine : La Catrina.

La belle artiste a été caractérisée comme La Catrina avec un maquillage plein de couleurs, de luminosité et d’art et une belle coiffe où les fleurs et autres détails ne pouvaient pas manquer. La star de Televisa vêtue d’une belle et flamboyante robe dans les tons noir et rouge.