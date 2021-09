Aleida Núñez entre brille met en évidence ses charmes ultérieurs | Instagram

De la manière la plus frappante possible, la actrice Aleida Núñez a de nouveau conquis ses fans tout en soulignant ses charmes ultérieurs parmi des paillettes séduisantes.

C’est pas vraiment ça maquette Et une célébrité de la télévision ainsi qu’une femme d’affaires, j’ai besoin de beaucoup de montrer ou d’attirer l’attention des internautes, seulement qu’à cette occasion particulière, il semblait qu’elle était concentrée sur le faire.

Aleida Nunez est connue pour sa participation à divers feuilletons mexicains, certains d’entre eux sont “Demain c’est pour toujours” et “Pour aimer sans loi“Ce dernier est l’un des plus récents.

Ce qui a fait sensation parmi ses followers lorsqu’ils ont vu les différentes photos qu’il a partagées, c’est que Núñez dans la première d’entre elles semble ne porter que des pantalons brillants avec des jambes larges mais un peu serrés dans ses charmes.

A l’étage, elle portait une sorte de châle en fourrure noire, révélant son dos mignon et aussi les vagues frappantes de ses cheveux blonds.

Sur la deuxième photo on retrouve le modèle un peu plus loin de l’appareil photo, alors qu’Aleida était apparemment sur le point de monter dans une luxueuse voiture blanche, sûrement ses followers se sont concentrés sur son énorme bombasse !

Encore leur énormes charmes Ils ont tout de suite été appréciés sur la photo, d’autant plus que ceux-ci semblaient transparents et étaient parfaitement marqués dans la meilleure courbe du mannequin et de la chanteuse, en plus d’avoir son châle ou sa veste en peluche noire.

Dans la troisième image, nous voyons une pose différente des deux premières, mais tout aussi ou peut-être plus coquette et révélatrice, car elle pose de face, dessus en plus de porter cette veste (c’est déjà clairement apprécié) elle a des intérieurs noirs , laissant son abdomen découvert .

Aleida se retrouve devant une porte traversée par plusieurs tubes, ce qui lui donne un air plus urbain et peut-être même rebelle, d’autant plus qu’elle a une jambe repliée et qu’elle a l’air un peu audacieuse.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

La nuit est aussi belle que toi ma reine”, “Femme belle et spectaculaire, nombreux bisous, bénédictions de Tijuana”, ont écrit certains fans.

Il y a 22 heures, Aleida a partagé ces images via son compte Instagram officiel où, d’ailleurs, elles ajoutent déjà plus de 70 000 likes et ont également atteint 853 commentaires jusqu’à présent.