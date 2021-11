Aleida Núñez est présumée avec plusieurs en même temps sur une photo

Aleida Núñez revendique une photo où elle apparaît avec plusieurs en même temps | Instagram

Le modèle coquette, actrice et chanteuse Aleida Núñez a de nouveau surpris ses fans avec une photo où elle pose avec plusieurs en même temps, montrant une nouvelle rencontre et une partie de son projet le plus récent.

Pour Aleida Nunez Il a toujours été facile de ravir ses fans avec ses publications et cette fois elle n’a pas fait exception, étant donné qu’en dépit d’apparaître avec plusieurs personnes, la beauté qui la caractérise s’est immédiatement démarquée.

Vous pouvez reconnaître le visage d’Aleida Núñez d’après certaines de ses apparitions dans différents feuilletons mexicains, deux des plus reconnus sont Mañana es para siempre lancé en 2008 et La fea más bella lancé en 2006.

Cela peut vous intéresser: Aleida Núñez exhibe sa beauté en rose, comme une Barbie Girl entière

Ce nouveau photo L’actrice coquette l’a partagé sur son compte Instagram officiel il y a à peine 6 heures, elle apparaît vêtue d’une tenue deux pièces coquette, les deux ont un imprimé animal et elle porte également de jolies baskets.

Aleida Núñez revendique une photo où elle apparaît avec plusieurs en même temps | Instagram aleidanunez

En plus de Aleida Nunez Sur la photo, nous trouvons également neuf autres personnes, sûrement toutes des danseuses qui l’accompagnent dans sa présentation de cabaret « Amor de tres », dont elle fait la promotion depuis longtemps.

Ce nouveau projet est le plus récent auquel cette beauté participe, et dont elle se sent très excitée, car depuis quelques semaines, on lui a confié la tâche de le promouvoir à la fois dans ses histoires et dans son flux.

Répétition pour la première ce samedi 13 novembre au spectacle de cabaret Foro San Ángel CDMX, amour de trois comédies musicales ici avec mon corps de danseurs appréciant chaque numéro », a déclaré Aleida Núñez.

Actualmente no se sabe si Aleida está participando en alguna telenovela, en el caso de ser así de seguro ya lo habría compartido desde hace tiempo, tal y como suele hacer con cada uno de sus nuevos proyectos, así como lo ha hecho con « Amor de trois ».

Il semble que la célèbre actrice et chanteuse soit revenue de son voyage dans la forêt, où elle profitait d’un séjour des plus relaxants et fabuleux, elle a partagé pendant plusieurs jours du contenu lié à ce bel endroit.

De toute évidence, Aleida n’était pas seule, dans l’une de ses histoires, on a vu comment la femme d’affaires également prospère se vantait de la place et d’une partie de l’équipe de production avec laquelle elle travaillait pour nous donner ses séances photo séduisantes, que ses fans ont tellement appréciées.