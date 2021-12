Aleida Núñez est présumée dans un corps rouge dragueur tout comme JLo

Aleida Núñez ressemble à une silhouette exquise comme Jlo avec un corps rouge | Instagram

Actrice voluptueuse, coquette à succès et extrêmement belle, Aleida Núñez s’est avérée être à la hauteur d’artistes internationaux tels que Jennifer Lopez, puisqu’elle portait un body rouge avec lequel elle mettait en valeur ses charmes.

La célèbre actrice mexicaine chouchoute constamment plusieurs de ses fans à travers ses publications sur Instagram, où elle se dévoile un peu plus avec ses tenues coquettes.

Le design du body rouge que je portais Aleida Nunez, fait partie de sa garde-robe pour son spectacle de cabaret « Amor de Tres ».

Dans certains de ses messages sur ses histoires Instagram, nous avons vu des motifs qu’il utilise dans chacune de ses présentations, certains d’entre eux sont évidemment répétés, mais c’est toujours excitant de les voir mettre sur sa jolie silhouette.

Aleida Núñez chouchoute constamment ses fans | Instagram adelaidanunez

Il y a six heures, Aleida a partagé cette image, en plus de cette incroyable body rouge l’actrice, chanteuse et mannequin portait également une longue veste du même ton, mais avec quelques applications avec des plumes qui intensifiaient la surprise en la voyant.

Dans sa description, il a mentionné qu’il s’attendait à voir son public à Flamingos, c’est peut-être une boîte de nuit située à Mexico.

Avec plus de 21 000 cœurs rouges et des centaines de commentaires faisant référence à sa beauté et à sa beauté avec ledit vêtement.

Ce qui est curieux et frappant, c’est que Aleida Nunez Il apparaît montrant une silhouette assez similaire à celle de Jennifer Lopez, d’autant plus que son visage n’est pas visible grâce au mouvement qu’elle effectuait au moment de la prise de vue, car elle bougeait la tête.

Comme vous le savez déjà, cette belle femme ne se consacre pas seulement au théâtre, sa carrière a commencé en tant que mannequin, plus tard elle s’est aventurée en tant qu’actrice et a apparemment commencé à combiner divers arts, dont le chant.

Cependant, tout comme la chanteuse Noelia est devenue une femme d’affaires, Núñez n’est pas une femme silencieuse à tout moment, même si elle ne partage pas tout le temps ses projets, elle en travaille sûrement déjà sur plusieurs.

L’une des plus récentes est qu’elle a créé une page de contenu exclusif, tout comme Celia Lora l’a fait, sur Instagram, elle n’a partagé que de petits goûts de ce que nous trouverons sur sa page, ce qui encourage ses fans à s’abonner pour voir son contenu.