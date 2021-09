in

Aleida Núñez et 14 chansons que vous pouvez retrouver dans son émission | Instagram

Encore une fois le flirt actrice Aleida Núñez a mis en évidence une autre de ses qualités, elle est devenue une figure du divertissement musical, elle connaît 14 chansons que vous pourriez écouter dans l’une de ses présentations.

Le nom de Aleida Nunez Il est devenu une tendance dans les réseaux sociaux, non seulement à cause de ses photos et vidéos séduisantes montrant sa belle silhouette, mais aussi parce qu’il s’est démarqué dans d’autres domaines qui attirent aujourd’hui l’attention.

Peut-être que pour certains fans de cette beauté, savoir qu’elle n’est pas seulement actrice, en plus d’être actrice, elle a excellé dans la musique en tant que chanteuse, mannequin et femme d’affaires était quelque chose d’un peu fort.

Probablement peu de gens connaissent une partie des activités que cette beauté mexicaine effectue, cependant, nous pourrons vous présenter tout de suite, une partie du résultat qu’elle a depuis qu’elle a commencé à chanter.

Ces chansons sont celles avec lesquelles elle est immédiatement associée et malgré le fait que certaines avec des succès d’autres personnalités qu’elle a de nouveau soulignées, Núñez a sans aucun doute très bien réussi.

1

Mon Cucu

Cette chanson est sortie en 2016 et vous pouvez la retrouver sur des plateformes numériques telles que Youtube Music et Deezer, elle est originale de Sonora Dinam*ta

2

Partez maintenant

Cette chanson est interprétée avec Aarón et son groupe Ilusión, elle appartient à l’album “Un Poco Locos” et est sortie en 2018.

Vous pouvez le trouver sur Spotify, Youtube Music et Deezer.

3

Qu’est ce que c’est beau

Cette chanson bien connue que Margarita La Diosa de la Cumbia interprète depuis des années maintenant cette beauté a également l’occasion de nous ravir avec elle depuis 2016, sur Youtube Music et Deezer, vous pouvez la trouver.

4

papa

La sortie de cette chanson date de 2015, comme d’autres de ses singles que vous pouvez également retrouver sur Deezer et Youtube Music, elle fait partie de l’album éponyme de l’actrice.

5

Côme la Flor / Carcacha / Baila Esta Cumbia

Trois pour un ! Aleida a également honoré la reine du Texmex Selena Quintanilla en interprétant trois de ses plus grands succès.

Depuis 2016, il présente peut-être ces mélodies dans ses présentations.

6

Papa Cumbia

Cette mélodie est également sortie sur son album de 2016 ainsi que d’autres que nous avons trouvées dans cette liste, et dont vous pouvez également retrouver sur Deezer et la célèbre plateforme de musique Youtube.

7

L’amour à trois

Sur la chaîne YouTube d’Aleida Núñez, vous pouvez retrouver cette mélodie au rythme formidable, elle est également sortie en 2016.

Si vous n’avez pas eu l’occasion d’entendre l’actrice chanter, vous aurez sûrement une énorme surprise en le faisant.

8

L’Africain

Cette cumbia “savoureuse” est connue dans tout le Mexique, vous l’avez probablement entendue lors d’une réunion de famille.

Aleida le chante avec le Sonora Dinam*ta, sur la chaîne YouTube du groupe vous pouvez retrouver la vidéo officielle.

9

Que personne ne connaît ma souffrance

Une autre des cumbias emblématiques du répertoire de tous les Mexicains, elle fait partie des chansons qu’interprète Aleida Núñez, vous la trouverez également sur les plateformes numériques susmentionnées.

dix

Dévore moi encore

Sans aucun doute, cette chanson sortie en 1996 par Lalo Rodríguez est également une autre des préférées de millions de personnes et la belle actrice et chanteuse ne pouvait pas l’ignorer de ses célèbres performances.

Onze

Preuve

Cette reprise fait partie de l’album cumbia qu’Aleida a sorti en 2016, ainsi que d’autres chansons qui font partie dudit album, vous pouvez les trouver sur sa chaîne YouTube.

12

Papa Latino

Un rythme qui invite immédiatement à danser est cette mélodie de Papito Latino, qui fait également partie de la sortie de son album en 2016.

13

Je veux t’embrasser

Cette chanson est l’une des plus récentes publiées par la chanteuse, à partir de 2019, elle a commencé à nous ravir.

14

Donne moi un câlin

C’est la seule chanson de son répertoire qu’il a interprétée avec un groupe, une chanson romantique qui vous invite à tomber plus amoureux de votre partenaire.

Cette chanson a été interprétée à l’origine par Rocío Balquells !