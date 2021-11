Aleida Núñez et son mouvement contre la violence féminine

Aleida Núñez est une source de fierté pour les femmes, en créant « yes to love » | Instagram

Célèbre comme actrice, femme d’affaires, mannequin et chanteuse, la coquette Aleida Núñez a créé un mouvement social avec laquelle j’accompagne des femmes qui n’ont pas passé un bon moment, à cause de la maltraitance de leurs partenaires ou de leurs proches.

Sans aucun doute, cette célèbre célébrité qui partage continuellement avec nous du contenu de divertissement intéressant, a récemment publié une photo fière d’avoir créé un mouvement de sensibilisation sociale aussi important.

Certes, des millions de personnes se sont immédiatement senties identifiées et reconnaissantes envers Aleida Nunez, en sachant qu’il y a des célébrités importantes qui se soucient d’elles et qu’elles voient pourquoi elles vont bien.

Il y a quatre jours, il a partagé ceci photo posant avec une chemise noire, avec un motif intéressant dessus, nous voyons une image qui ferait probablement trembler le cœur de plus d’un.

Le dessin est le mot « Oui » avec un cœur entouré de rouge, sous le mot « Non », avec un poing fermé et une paume tendue, le même mouvement que Núñez fait dans sa photographie, sûrement comme s’il faisait référence à l’arrêt contre la cruauté.

Il y a trois ans j’ai lancé un mouvement de conscience sociale contre la violence féminine, Oui à l’amour Non à la violence, du fond du cœur je continuerai à collaborer pour y parvenir… Bientôt je dirigerai une conférence gratuite par des experts du domaine pour femmes qui en ont besoin », a déclaré Aleida Núñez.

Les actions que la belle femme d’affaires a menées ont sûrement déjà aidé des milliers de femmes, sans aucun doute on peut dire que ce type de mouvement est une source de fierté pour les personnes impliquées.

Bien que dans cette publication Aleida Nunez Elle n’apparaît pas en montrant sa peau et son fameux boum boum non plus, pour elle il est important de partager ce type d’informations.

Pour ceux qui ont eu l’occasion de collaborer avec l’actrice et dans leur cas d’être aidés par elle, c’est une fierté de savoir que près de vingt mille personnes ont réagi à ladite publication, plus les gens connaissent le mouvement de la chanteuse, le nombre de les femmes ont aidé il peut être plus grand.

Núñez n’est pas la première célébrité à faire un geste de ce type, grâce au fait qu’elle et d’autres célébrités importantes ont les moyens, elles consacrent parfois une partie de leur temps à aider les autres.

C’est pourquoi il est essentiel de donner une plus grande diffusion à ce type d’annonces et de mouvements sociaux, afin d’aider plus de personnes.