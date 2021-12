Aleida Núñez excite ses followers avec un chemisier particulier

Aleida Núñez fait battre les cœurs avec une blouse ouverte | Instagram

« Tulum Tulum », c’est ainsi qu’ont dû faire les cœurs des adeptes de la belle Aleida Núñez après avoir vu la photographie qui a été prise dans ce lieu paradisiaque dont la beauté est éclipsée par la sculpturale Aleida Núñez.

L’ex de Juan Ferrara vantait avec ses partisans son séjour dans ce port mexicain et allait plus loin, accélérant les cœurs, retirant le côté le plus naturel de son énorme et rayonnante beauté devenue complice de la nature.

Le beau Aleida Nunez Il a décidé que cet endroit était parfait pour poser pour les caméras et il ne s’était certainement pas trompé, car une fois de plus il avait l’air plus que radieux devant les réseaux sociaux et ceux qui comptent le plus pour lui, ses followers.

L’actrice mexicaine a ému tous ceux qui admirent habituellement l’image en laissant ouverte son chemisier clair et fin, qu’elle ne pouvait cacher pour aucune raison que la star de Televisa ait oublié de porter quelque chose sous elle, ou était-ce tout froidement calculé ?

La belle Aleida Núñez a posé comme une professionnelle pour l’objectif sans la regarder mais avec son plus grand sourire et éclat dans les yeux ; En plus de mettre en valeur sa chevelure abondante, complètement naturelle et défrisée, laissant le vent prendre possession d’elle.

Aleida Núñez fait battre les cœurs avec une blouse ouverte. Photo : Instagram.

Le visage de cette belle femme était resplendissant d’un maquillage tout à fait naturel et complétait son look avec quelques accessoires subtils qui donnaient un peu de couleur à la photographie en question.

La belle star de La Fea Más Bella a partagé la photo sur ses réseaux sociaux où elle a été admirée et remplie de compliments par ses followers et qui le sont maintenant, après avoir admiré une beauté aussi énorme.

A 40 ans, Aleida Nunez Elle pourrait bien être considérée comme la nouvelle Maribel Guardia, car son énorme beauté ne semble pas subir les ravages du temps et elle est plus belle que jamais et comme une jeune fille aujourd’hui.

Cette belle femme a été étonnée de voir que la beauté et l’intelligence ne s’opposent pas du tout et sont complètement réunies en sa personne. Aleida, en plus d’être comédienne, est chanteuse, présentatrice de télévision, influenceuse et femme d’affaires.