Aleida Núñez exhibe sa bombasse au maximum dans une tenue en cuir | Instagram

Le beau actrice mexicaine Aleida Núñez a volé ses mains sur Instagram en partageant quelques photos dans une tenue en cuir que ses abonnés adoraient.

La particularité de la tenue de la belle Aleida Núñez était qu’elle mettait en valeur sa célèbre bombasse au maximum, sa courbe la plus proéminente, et elle avait l’air plus que mince et brillante lors de l’exercice.

L’actrice dont on se souvient bien pour sa participation à Je suis Betty la Laide Il a décidé de montrer à ses abonnés quelques photos pendant qu’il faisait de l’exercice, ceci dans un ensemble en cuir noir composé d’un pantalon et d’une veste.

Aleida Nunez Il a complété son style avec une casquette noire et des masques colorés, car il ne faut à aucun moment oublier les mesures sanitaires pour éviter la contagion.

La chanteuse également mexicaine a posé à côté du tapis roulant et tout en exerçant ses bras, donnant une vue dans laquelle ses courbes sont vraiment devenues des protagonistes.

Bien que beaucoup assurent qu’Aleida Núñez était aux côtés du grand acteur Juan Ferrara uniquement pour obtenir la gloire, la vérité est qu’elle a indiqué qu’elle avait rejeté Luis Miguel lui-même par respect pour leur relation et s’est avérée être une femme indépendante.

L’artiste n’est pas restée les bras croisés et est allée plus loin en devenant une femme d’affaires en créant sa propre ligne de vêtements, où la star est son jean avec un très bel effet sur les femmes.

Aleida reste active à tout moment et est une femme séduisante et talentueuse, un exemple clair de l’indépendance et de l’amélioration des femmes ; en plus de cela elle est devenue l’une des gâtées par les messieurs sur les réseaux sociaux.