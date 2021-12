Aleida Núñez exhibe ses charmes avant d’entrer en scène

Aleida Núñez prépare ainsi son charme avant d’entrer en scène | Instagram

Quinze minutes avant d’entrer en scène, l’actrice Aleida Núñez finit de se préparer à laisser son public impressionné par sa performance, c’est comme ça que ça se prépare cette star de célébrité coquette.

Etant une star célèbre qui captive par son talent et surtout sa beauté, il semble que tout projet de Aleida Nunez Il devient un succès, notamment pour les publications qu’il partage sur les réseaux sociaux, enthousiasmé par l’acceptation du public.

Grâce à nouveau spectacle de cabaret là où l’actrice a travaillé, sa popularité a payé, au moins sur Instagram, elle a réussi à augmenter de plus de cent mille abonnés.

Pendant quelques semaines, il a commencé à promouvoir « Amor de Tres » sa nouvelle émission où il participe avec d’autres célébrités, l’une d’entre elles le juge de l’émission de téléréalité « Les stars dansent aujourd’hui » Latin Lover et où d’ailleurs elle faisait partie de la première saison.

Aleida Núñez sait comment attirer l’attention de son fandom | Instagram aleidanunez

Vous savez sûrement déjà qu’Aleida en plus d’être actrice est aussi chanteuse et maintenant, apparemment, elle s’est également aventurée dans le monde de la danse, notamment avec sa participation à ladite émission de téléréalité.

C’est dans ses histoires où elle a montré sa préparation finale avant d’entrer en scène, grâce à des tiers, elle a fini par être belle et impeccable, pendant qu’elle enregistrait son histoire, un assistant lui a réparé les cheveux avec quelques derniers détails.

Ce qui a captivé parmi les images, c’est précisément Aleida Nunez et ses charmes, puisqu’elle portait un body rouge que l’on a aussi vu dans un de ses posts, arborant une longue cape avec des plumes sur les bords.

Maintenant, dans sa vidéo, il nous a montré le haut, qui révèle un peu ses charmes supérieurs, ce qui arrive généralement avec la garde-robe de « L’amour à trois« et son personnage Juana la Cubana.

Bien que sa vidéo dure quelques secondes, ceux qui l’ont vu auront remarqué trois détails, le premier et le plus évident ses cheveux et la personne qui les fixait, plus tard ses charmes et enfin sa bouche.

Núñez souriait très excité pour un nouveau rôle, mais ce qui était captivé, c’est qu’elle tirait la langue d’une manière très coquette d’un côté de ses lèvres rouges.

Bien qu’il s’agisse d’une courte vidéo, l’avantage est qu’elle peut être reproduite à plus d’une occasion, on aura aussi remarqué que son corps avait des petits détails brodés qui refléteraient la lumière sur scène pour captiver davantage les participants du lieu .