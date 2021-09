Aleida Núñez exhibe ses charmes et son abdomen après la gym | Instagram

Une fois de plus, les charmes d’Aleida Núñez deviennent protagonistes dans l’un de ses vidéos, car lorsqu’on exhibait son ventre il était inévitable de ne pas les voir tout de suite.

Depuis qu’elle a 16 ans le flirt actriceChanteuse, femme d’affaires et célébrité du feuilleton, elle s’est chargée de maintenir sa silhouette comme jamais auparavant, elle fait constamment de l’exercice et les résultats sont visibles à l’œil nu.

Grâce au fait qu’aujourd’hui la plupart des personnalités sont devenues plus décomplexées sur les réseaux sociaux, ce n’est pas un problème ou ça fait mal de montrer son corps de manière naturelle.

Pour Aleida Nunez C’est quelque chose de très simple, surtout parce que l’interprète de “Gardenia” dans la telenovela Demain est pour toujours, elle est propriétaire d’un silhouette exquise.

Au cours de l’année, cette beauté mexicaine s’est distinguée non seulement par ses charmes, mais aussi par son talent et pour être une femme forte et entreprenante, elle propose aujourd’hui une ligne de vêtements de sport ainsi que des jeans.

Dans les vidéos qu’elle a partagées il y a quelques heures, on la voit vêtue de ses carrés, elle porte un haut plutôt court et un pantalon qui lui arrive jusqu’aux hanches, révélant sa taille et cet abdomen marqué qui pourrait faire envie à n’importe qui.

Parce qu’elle porte un haut extrêmement maigre, ses charmes ont tendance à devenir encore plus perceptibles, même au premier vidéo Il est possible de distinguer qu’il ne porte rien sous ledit vêtement, c’est quelque chose à peine visible, précisément dans ses charmes.

Dans la deuxième vidéo qu’elle a partagée, son beau visage apparaît déjà, car dans la première vous n’avez rien remarqué, ici vous pouvez déjà voir que son haut est à bretelles très étroites, en plus de cela il semble qu’elles tiennent à peine ses charmes .

Aleida porte également une casquette blanche, peut-être avec elle aide-t-elle un peu avec la sueur, afin qu’elle ne s’écoule pas autant sur son visage lors de l’exercice dans la salle de gym, dans cette vidéo en particulier le mannequin et l’actrice lance un appel d’offres, mais très coquette pour ses disciples, il ne serait pas étrange qu’ils aient également répondu par un.

En arrière-plan dans les deux vidéos la chanson de chat doja Feat SZA intitulé “Kiss Me More”, l’un de leurs plus récents succès sorti en 2021 et faisant partie de l’album Planet Her.