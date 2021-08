Aleida Núñez exhibe ses énormes charmes verts sur la plage | Instagram

Avec un vêtement très révélateur, le modèle et actrice La Mexicaine Aleida Núñez a de nouveau conquis ses fans grâce à ce vêtement coloré qu’elle portait en la laissant énormes charmes après la vue de ses partisans.

À travers deux photos qu’elle a récemment partagées dans l’application qui est aujourd’hui l’une des plus célèbres au monde, nous parlons d’Instagram, la star coquette a montré ses jambes galbées et belle silhouette.

Bien que cette fois il n’ait montré que la partie inférieure de son silhouette exquise parce que les autres étaient recouverts d’une sorte de couverture pour couvrir son corps tout en portant un Maillot de bain.

A lire aussi : Elsa Jean porte le pyjama le plus mignon d’un adorable petit ours !

Notamment Aleida Nunez Il n’y a aucune raison de cacher quelque chose, heureusement l’actrice et chanteuse a une silhouette exquise, qui pourrait facilement rendre fou n’importe qui.

Elle voulait probablement garder un peu la tenue de plage qu’elle portait incognito, malgré cela plusieurs de ses fans étaient fascinés par les images.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Aleida posait debout de profil, elle portait cette couverture vert mousse et des espadrilles à bracelet blanches, comme accessoires elle ne voyait qu’une paire de très petites boucles d’oreilles en perles, ses cheveux étaient coiffés en queue basse pour qu’elle ne prenne pas la vedette de son vêtement coquette.

Il y a un jour, l’actrice a téléchargé ces photos sur son compte, pour le moment elles ont plus de 100 millions de likes et plus d’un millier de commentaires où sûrement, plusieurs de ses fans ont de nouveau déclaré leur amour pour elle et continuent de l’admirer pour elle. beauté et talent.

Apparemment dans les images la belle célébrité du feuilletons mexicains Elle est peut-être dans un hôtel, étant donné la structure que l’on voit derrière elle et le feuillage qui l’entoure, renforçant cette théorie avec les publications passées qu’elle a faites sur son propre compte Instagram.

Cela peut vous intéresser : Noelia demande à une célèbre chaîne de télévision d’arrêter, ils veulent la faire taire !

Cette fois, il s’est limité à mettre deux emojis dans sa description, le premier est une vague et le second un palmier faisant référence à la plage ou peut-être aussi à des vacances à la plage !

Toujours aussi parfait “,” Belle belle après-midi coeur “, ” Poupée tu es un monument d’une femme salutations “, ont écrit certains fans.

La femme d’affaires s’est également démarquée dans l’industrie de la telenovela et aussi en tant que femme entreprenante en plus de s’être aventurée dans la philanthropie il y a longtemps, elle se soucie beaucoup des femmes qui ont traversé des situations compliquées dans leur vie.

A lire aussi : Laura Bozzo est liée au processus, elle va en prison préventive !

Les différentes activités menées par cette belle femme sont devenues connues des internautes, ayant des admirateurs non seulement dans Mexique leur pays d’origine mais aussi dans d’autres pays hispanophones et même aux États-Unis.

Instagram est devenu une plate-forme importante pour sa carrière, grâce au fait qu’elle compte plus de 3,4 millions d’abonnés et qu’ils continuent de croître Aleida Núñez est devenue une célébrité dans l’application et même une grande influenceuse, c’est pourquoi diverses entreprises Ils ont été collaborant avec elle grâce à la promotion qu’elle donne à ces entreprises à travers son compte.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Une combinaison parfaite et que seules certaines stars du divertissement peuvent se vanter de beauté, d’intelligence et d’humilité, Aleida les gère à la perfection et continuera à les utiliser encore longtemps, sans aucun doute elle est devenue une personnalité à part entière au milieu et au-dessus tous, très appréciés des internautes.