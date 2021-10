Aleida Núñez exhibe son animal en peluche depuis une cabane confortable | Instagram

La coquette actrice La mexicaine Aleida Núñez continue de voler des soupirs à tous ceux qui la voient dans ses publications, récemment elle a laissé ses charmes un peu visibles à tout le monde, car elle se trouvait très à l’aise, elle montrait son animal en peluche !

De nouveau Aleida Nunez Il a commencé à faire soupirer ses millions de followers, sur son compte Instagram officiel, où il a partagé ces images.

Avec seulement trois photographies, cette beauté et célébrité mexicaine a montré pourquoi elle est l’une des personnalités préférées des internautes.

Bien qu’elle n’ait partagé aucune description, rien qu’en la voyant dans l’endroit impressionnant où se trouvait l’ex-femme de Pablo Glogovski, nous avons tout de suite identifié le type d’endroit où cabine qui mérite d’être chaleureux.

Comme vous le savez bien, nous sommes encore en automne et bien qu’il fasse déjà un peu froid dans certaines régions du Mexique, il est déjà nécessaire de porter un pull ou quelque chose de plus chaud.

Aleida Nunez Elle profitait d’un séjour dans une belle cabane où elle nous montre une partie de ses intérieurs grâce au teddy coat qu’elle porte.

En raison du volume de ce vêtement chaud, il n’est possible de voir qu’un peu la partie supérieure de ses intérieurs, qui sont d’une jolie couleur rose pâle avec des détails noirs.

Pendant une heure, il a partagé cette image et il est sur le point d’atteindre 20 000 yeux de cœur, au total il a 17 633 en termes de commentaires qu’il a 265, avec des centaines d’emojis de cœur et d’autres qui ont l’air extrêmement amoureux.

Ce n’est que sur la première photo qu’elle apparaît sur une sorte de terrasse, elle a profité du fait qu’il faisait un peu ensoleillé pour être peut-être un peu plus chaud, sur les deux photos suivantes on la voit assise à l’intérieur avec l’air plus coquette que jamais.

A travers ses stories sur Instagram, il a montré un peu des cabanes qui se trouvaient aux alentours, en plus de se montrer à son équipe de production, prévenant qu’il partagerait bientôt une nouvelle séance photo, selon ce que disait la vidéo précitée.

Avec ce type de contenu, Aleida Núñez ne fait qu’augmenter non seulement le nombre de fans sur ses réseaux sociaux mais aussi les recherches sur Google avec son nom, il ne fait aucun doute qu’avec chaque jour qui passe, elle devient encore plus populaire.