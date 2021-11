Aleida Núñez fait du yoga en vidéo et met en valeur son flirt bum bum

Aleida Núñez lance des charmes en faisant du yoga, en vidéo | Instagram

Conquérant ses partisans, le actrice et la femme d’affaires mexicaine Aleida Núñez ont partagé un vidéo Avec lequel elle a mérité plusieurs soupirs en son honneur, cette beauté faisait du yoga en maillot de bain, tout en soulevant ses fesses sûrement la pupille de ses fans s’est immédiatement dilatée.

Cette beauté de la télévision partage constamment du contenu sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle est devenue extrêmement populaire.

Cette vidéo en particulier est devenue l’une des préférées qu’il a partagées jusqu’à présent, même si elle n’est pas d’actualité, ceux qui la regarderont à nouveau commenceront immédiatement à soupirer comme ils le faisaient à l’époque.

Comme tu le sais Aleida Nunez Elle est assez douée pour faire de l’exercice, c’est quelque chose qu’elle fait depuis qu’elle a 16 ans, ça la fascine et d’après ce que l’on peut voir sur ses photos et aussi ses vidéos elle a donné de très bons résultats, pas pour rien a un excellent boom boom.

Cependant, non seulement elle fait de l’exercice dans la salle de gym pour maintenir sa belle silhouette, mais elle partage également depuis longtemps du contenu qui fait référence à d’autres soins de son corps, l’un d’entre eux est le yoga.

L’actrice, chanteuse, mannequin et femme d’affaires coquette née à Jalisco ainsi que l’animatrice Galilea Montijo, ont partagé cette vidéo coquette vêtue uniquement d’un maillot de bain.

Le style qu’elle porte est assez similaire aux bodys que Noelia promeut sur son Instagram et qui font partie de sa propre marque appelée Noelicious, le design est étroit en bas, au fur et à mesure qu’il descend, il devient plus petit.

Ce style est sûrement une nouvelle tendance, mais il nous a tout de suite rappelé la belle portoricaine, dans la vidéo Aleida Nunez Elle est allongée sur l’herbe, on dirait qu’elle profite de belles vacances.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Bien que la vidéo ne dure que quelques secondes, la répéter encore et encore serait une tare facile et satisfaisante, puisque Núñez presque à la fin soulève soigneusement ses jambes exposant ses hanches et donc son beau boum boum.

Yoga, plage, esprit sain, paix intérieure, le secret de la sérénité est de coopérer inconditionnellement avec l’inévitable », a déclaré Aleida Núñez.

Cette vidéo a été publiée sur Instagram le 8 août, elle compte plus de 280 mille vues et environ 430 commentaires de ses followers et de certains internautes qui ont été ravis de la voir.