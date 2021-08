Aleida Núñez flirte avec ses fans en leur envoyant quelques bisous

in

Aleida Núñez flirte avec ses fans en leur envoyant des bisous | Instagram

Grâce à un flirt vidéo Qu’est-ce que la jolie fille a partagé? actrice et femme d’affaires Aleida Núñez, est apparue montrant une partie de ses charmes tout en envoyant des baisers à ses partisans.

Cette belle célébrité des feuilletons mexicains s’est fait remarquer sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, puisqu’à plusieurs reprises elle a ravi ses followers avec des vidéos et des photos à couper le souffle.

Aleida Nunez Elle s’est pas mal fait remarquer sur Instagram justement, car elle n’est pas seulement une femme talentueuse et célèbre mais aussi très belle, c’est avant tout une personnalité possédant un silhouette exquise.

A lire aussi : Kimberly Loaiza danse avec Kima le nouveau tube “De lao”

En plus de partager du contenu sur son fil Instagram, ce sont ses stories qui ont volé les yeux de millions de personnes, notamment lorsqu’il vient de partager des images en maillot de bain ou en vêtements très moulants.

Dans cette application, il compte justement plus de 3,4 millions de followers, un chiffre qui ne cesse sans doute d’augmenter au fil des jours.

Précisément la vidéo qu’il a partagée il y a quelques heures était à travers ses histoires, où il apparaît dans un gros plan coquette, montrant une partie de ses énormes charmes et de son beau visage.

Cela peut vous intéresser: Lyna Pérez fait rebondir des charmes de la cuisine pour une vidéo coquette

Dans sa vidéo, elle ne se concentre que sur cette partie de sa silhouette, tout en arborant comme à son habitude un beau sourire et en laissant ressortir ses charmes au-dessus de son petit haut à fines bretelles.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Pour animer davantage les images avec lesquelles nous nous trouvons, en arrière-plan nous écoutons l’un des tubes de la rappeuse Cardi B intitulé I Like It, qu’elle a d’ailleurs fait en collaboration avec Bad Bunny et J Balvin.

Cette vidéo a été rendue publique il y a 22 heures, nous arrêterons donc de la regarder dans 2 heures, puisque les histoires sont auto-supprimées 24 heures après leur publication.

A lire aussi : Diego Boneta, triste de se souvenir du départ d’un proche

La belle actrice et femme d’affaires faisait la promotion de ses cils longs et épais, comme elle le fait souvent de manière constante, donnant toujours du crédit aux entreprises ou aux comptes avec lesquels elle collabore ou parraine, ce que peu font sûrement.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Tout prétexte pour l’interprète de “Gardenia” dans la telenovela Demain est pour toujours, montrer sa beauté sera toujours une bonne raison, donc ses followers sont toujours ravis de ses vidéos et photos révélatrices, malgré le fait qu’à plusieurs reprises elle s’en soucie très bien qu’est-ce que ça partage.