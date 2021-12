Aleida Núñez, l’actrice mexicaine brille d’un trône

Aleida Núñez a l’air plus que son charme, « Plus qu’une déesse » | Instagram

La belle actrice mexicaine Aleida Núñez portait sa beauté dans toute sa splendeur depuis un grand trône où elle s’avéra être plus qu’une déesse. L’ex de Juan Ferrara a démontré sa puissance et sa force avec sa posture et son regard devant la caméra.

Aleida Nunez Elle a choisi pour l’occasion un body en dentelle noire plus que coquette avec des détails qui laissaient beaucoup de décolleté en vue et quelques bas de la même couleur et des bottes hautes qui mettaient en valeur ses belles jambes bien travaillées.

La star de la télévision mexicaine arborait de jolies lèvres cramoisies, ses cheveux blonds complètement raides et un regard d’impact jeté vers l’objectif qui a captivé ses followers sur les réseaux sociaux.

Comme si cela ne suffisait pas, cette femme spectaculaire perchée sur un magnifique trône doré avec les jambes croisées rouges et les bras ouverts, faisant preuve de sécurité et de puissance, une pose définitivement recommandée pour tous ceux qui souhaitent prendre une séance photo.

La belle Aleida Núñez a partagé cette photographie sur son compte Instagram officiel il y a 17 heures et a obtenu plus de 40 000 réactions sur le célèbre réseau social. La célèbre comédienne a profité de la description du cliché pour inviter ses followers à voir La cantina del Tunco, une émission où elle sera à nouveau animatrice invitée et qui est diffusée par Distrito comedia.

Bientôt, je serai en tant qu’hôte dans #lacantinadeltunco @districtcomedy ne les manquez pas …, a partagé la star.

Les adeptes de la belle Aleida n’ont pas manqué l’occasion de remplir leur boîte de commentaires de compliments, de cœurs et autres inspirés par son immense beauté, son intelligence et son talent.

Sans aucun doute, Aleida Nunez Elle est l’une des plus belles femmes du monde du divertissement. Cette femme spectaculaire est un visage constant à la télévision mexicaine et sur les réseaux sociaux, où elle est déjà considérée comme une influenceuse.

En plus de ses apparitions à la télévision, Núñez est également très active au théâtre, mettant actuellement en scène Amor de tres, aux côtés du bel acteur et ancien lutteur Latin Lover.

La chanteuse est aussi synonyme de vitalité, d’intelligence, de talent et de beauté, elle fera sûrement encore longtemps partie du show mexicain et sa beauté continuera de se démarquer jusqu’à ces jours où elle pourrait bien être la successeure de l’étonnante Maribel. Guardia, car sa femme déjà âgée de 40 ans ressemble à une vraie petite fille, sculpturale et très jeune.