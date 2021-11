Aleida Núñez, l’actrice porte sa beauté en rose, façon Barbie

Aleida Núñez porte sa beauté en rose, comme une Barbie Girl entière | Instagram

Spectaculaire !, la belle Aleida Núñez a une nouvelle fois profité de sa beauté pour laisser tout le monde sans voix sur les réseaux sociaux. Le beau actrice mexicaine Elle a décidé que le rose serait son truc et elle ressemblait à une Barbie Girl dans la rue.

La célèbre spectaculaire a choisi pour l’occasion un haut rose plutôt court et ajusté et une joue courte de la même couleur mais beaucoup plus basse en ton, elle a complété sa tenue avec des baskets assorties à son haut.

La tenue de la star de La Fea Más Bella portait sa silhouette sculpturale au maximum, car les courbes étaient le dénominateur commun des deux images qu’elle partageait avec cette tenue. Cependant, ce qui était aussi très clair, c’est que le spectaculaire Aleida Nunez Elle a un ventre très bien travaillé et des jambes galbées et belles.

La star de Televisa a complété son image avec ses cheveux blonds complètement raides, son maquillage naturel et ses petits accessoires, mais sans aucun doute, son meilleur accessoire était son beau sourire.

Aleida Núñez a posé dans la rue, debout et assise sur un banc, dans les deux images, elle est vraiment belle et montre clairement qu’à 40 ans, elle ne demande rien aux filles de 20 ans, car elle est vraiment belle.

Aleida Núñez porte sa beauté en rose, comme une Barbie Girl entière. Photo : Instagram.

Núñez a toujours été caractérisée par sa beauté, même dès son plus jeune âge, lorsqu’elle a commencé dans les feuilletons et a fait son chemin avec son talent et le cachet qu’elle a mis sur chacun de ses personnages.

Sans aucun doute, l’un des personnages les plus connus de l’actrice et chanteuse est Yazmín García, « la quita maris », qu’elle a joué dans le feuilleton La Fea Más Bella aux côtés de Jaime Camil et Angélica Vale. Yazmín a rencontré l’un des maris des membres du Cuartel de las Feas, amis de Leticia Padilla Solís, et a fini par « l’enlever », pour moins de chance, elle finit par travailler dans la même entreprise que l’ex de son désormais partenaire , un personnage joué par Osvaldo Bonavides.

On peut actuellement voir la belle Aleida Nunez dans les présentations de son spectacle « Amor de tres », plein de beauté, de musique et de rythme ; Eh bien, cette belle femme a concocté une émission vraiment attrayante pour le public et en fait la publicité à la fois sur certaines émissions de télévision et sur ses réseaux sociaux.

Bien qu’elle n’ait pas eu de rôle principal, cette belle femme est l’un des visages les plus connus de la télévision mexicaine et le sera sûrement encore longtemps et pourquoi ne pas le dire, elle pourrait devenir la nouvelle Maribel Guardia, car à 40, elle ressemble toujours à une jeune femme.