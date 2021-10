Aleida Núñez, message fort en photos, savez-vous ce que vous aimez ? | Instagram

Une fois de plus le actrice mexicaine Aleida Núñez a montré qu’en plus d’être une belle femme, elle était assez intelligente et utilisait le moyen le plus puissant dont elle disposait, les réseaux sociaux, pour faire passer un message fort à ses abonnés, notamment « savez-vous ce que vous aimez ? »

Le beau Aleida Nunez elle a posé pour la caméra la plus coquette depuis ce qui semble être un bel endroit ancien, dans un couloir, où la beauté du lieu était éclipsée par la beauté de l’ancien participant de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Pour cette occasion, l’actrice de La Fea Más Bella a choisi de poser avec une robe très ajustée et courte de couleur claire qui délimitait chacune de ses courbes à la perfection, atténuant sa petite taille et exposant ses jambes spectaculaires.

Aleida Núñez a complété son image avec un maquillage élégant et spectaculaire, ses cheveux parfaitement coiffés et ses belles baskets dorées, elle avait l’air vraiment impeccable et posait comme une professionnelle.

La caméra a profité de la présence de la belle ex de Juan Ferrara pour la capturer sous différents angles, étant de profil et de dos ceux qu’Aleida Núñez a finalement partagés en trois photographies sur son compte Instagram officiel.

Mais la beauté a été complétée au maximum avec le message d’autonomisation que la chanteuse a également écrit dans la description des images, dans lequel elle assure qu’elle a la » barre » et la décision de sa vie et de ses relations et que nous devons être très prudent, bien sûr, c’est ce que nous aimons et voulons.

REGARDEZ LE POSTE D’ALEIDA ICI

Aleida Núñez, message fort en photos, savez-vous ce que vous aimez ? Photo : Instagram.

Je décide quand, où et avec qui… ❤️ et tu sais ce que tu aimes ?, a écrit le célèbre à côté des images.

Les photographies ont été partagées il y a 18 heures et ont dépassé les 65 000 réactions sur le célèbre réseau social ; Les followers de l’artiste ont profité de sa boîte de commentaires pour la remplir de compliments et il était assez surprenant qu’elle reçoive de nombreux messages en langue anglaise.

Aleida Núñez est l’une des plus belles femmes de l’émission au Mexique qui a également su rejoindre les réseaux sociaux de manière intelligente, devenant également une influenceuse. Actuellement, l’actrice compte plus de 3 millions de followers sur Instagram, où elle partage généralement des images de son quotidien, de ses séances photo et de ses projets.

Récemment, Aleida a surpris en apprenant qu’elle veut redevenir mère, mais par le biais d’une mère porteuse, selon ce qui a été traité, ce serait sa sœur qui apporterait un bébé de Aleida Nunez.

La question de la maternité est devenue un tabou pour les femmes célèbres, car beaucoup reportent ces projets personnels car elles n’abandonnent pas les professionnels ou les figures spectaculaires qu’elles obtiennent grâce à des journées épuisantes d’exercices et autres types de « petits assistants ».

Il est considéré comme normal que la plupart des femmes qui sont dans le show business soient mères plus âgées qu’avant, puisqu’elles consacrent leur jeunesse à leurs projets professionnels et craignent que la maternité ne soit un frein à la croissance.