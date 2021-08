Aleida Núñez met en valeur ses courbes avec un petit maillot de bain

Aleida Núñez met ses courbes en valeur avec un tout petit maillot de bain | Instagram

Tandis que le actrice et la chanteuse Aleida Núñez a partagé une photo sur laquelle elle montrait son exquisité, c’était grâce à la position dans laquelle elle se trouvait qui était assez captivante, elle a donc réussi à attirer l’attention de ses fans.

C’est l’un de ses messages les plus récents que la célébrité séduisante a partagé sur son compte Instagram officiel, il y a exactement cinq jours.

Heureusement, pour ses millions de followers, cette beauté mexicaine partage en permanence du contenu sur les réseaux sociaux, comme l’était cette photo sur laquelle Aleida Nunez apparaît allongé sur l’herbe verte.

Probablement pour Aleida, il est assez facile de faire en sorte que son contenu soit immédiatement apprécié des internautes, car des personnalités internationales publient des clichés pris par des professionnels et le meilleur de tous est qu’il ne cache pas un centimètre de votre corps.

Sans aucun doute, cette actrice, mannequin, chanteuse et femme d’affaires séduisante a réussi à gagner l’admiration de millions de personnes grâce à elle. silhouette exquise, qui a plus de 24 ans d’exercice dans le gymnase et sûrement dans d’autres domaines.

Dans son photo Elle est confortablement allongée sur l’herbe, exhibant ses courbes comme on l’a vu dernièrement, elle porte un Maillot de bain blanche avec un imprimé palmier et quelques lignes colorées, ce qui ressort d’emblée c’est son abdomen qui est un peu étiré grâce à la position dans laquelle elle se trouve.

En plus de sa silhouette évidente et délicieuse, elle a la partie supérieure de son maillot de bain sans être attachée, sur le devant il y a des petites bandes qui joignent les deux parties de cette partie supérieure, en plus la boucle d’oreille qu’elle a dans le nombril se tient également en dehors.

C’est à travers la gratitude pour le moment présent que s’ouvre la dimension spirituelle de la vie », a écrit Aleida Núñez.

Bien que cette fois il n’ait partagé qu’une seule image, ses fans lui ont donné plus de 78 000 cœurs rouges en plus de 678 commentaires qui sont pour la plupart des émojis cardiaques, Aleida compte actuellement plus de 3,4 millions de followers et ce ne serait pas une surprise si ce chiffre commence se lever pendant la nuit.

Tu es mon rêve devenu réalité de mon cœur”, “Je suis ton fan de la danse où tu étais l’invité d’honneur à Mérida, Yucatán, Mexique”, ont écrit certains fans.

La belle femme d’affaires et aussi philanthrope s’est démarquée dans le feuilletons télévisés et la publicité à travers ses réseaux sociaux, comme il l’a partagé ces derniers mois, alors que sa popularité a augmenté depuis qu’il a commencé sa carrière en 2002 et a ouvert ses réseaux sociaux, petit à petit, il est devenu plus connu, réalisant que les internautes ils tomberont amoureux d’elle grâce à sa beauté et son humilité.

La première publication qu’elle a partagée sur son Instagram était le 31 mars 2013, précisément alors qu’elle était belle enceinte, en fait ses 9 premières publications concernent précisément sa grossesse et la naissance de son enfant, après la onzième photo, elle a commencé à partager un figure spectaculaire, elle s’était déjà rétablie après avoir eu son bébé.

Jusqu’à présent, Aleida compte 1 646 publications sur son compte Instagram officiel. Dans son contenu, nous trouvons non seulement des photos et des vidéos montrant ses courbes, mais aussi les réalisations qu’elle a eues dans sa carrière et ses propres projets personnels et professionnels.

Pour cette beauté née le 24 janvier 1981 à Lagos de Moreno, Jalisco, Mexique, exhiber ses charmes est quelque chose d’assez simple, elle n’a pas besoin de beaucoup poser car elle est belle partout où on la voit.