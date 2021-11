Aleida Núñez montre ses belles jambes malgré le froid

Aleida Núñez affirme qu’elle le sent de plus en plus proche avec une photo | Instagram

L’une des actrices mexicaines les plus séduisantes est sans aucun doute Aleida Núñez, qui a publié il y a quelques heures l’un de ses clichés les plus séduisants, dans lequel elle montrait ses jambes galbées, déclarant qu’elle se sentait déjà plus proche de la le froid hivernal.

L’image de Aleida Nunez Il l’a partagé via son Instagram officiel, où il a tendance à montrer ses meilleures photos et le meilleur contenu qu’il peut offrir jusqu’à présent, car bientôt, comme Celia Lora, il aura une page Internet avec un contenu exclusif.

C’était sûrement une demande que ses followers lui faisaient depuis longtemps, afin de voir un peu plus sa belle peau bronzée.

Núñez pourrait gagner plus d’argent s’il le souhaitait, en créant un compte dans Cherryland VIP de la chanteuse et femme d’affaires Noelia, car elle balaie sa nouvelle plate-forme, ce serait un succès de créer un compte et pas seulement de se contenter d’une page.

A son image, elle vous donne un petit avant-goût de ce qu’ils pourraient trouver dans son nouveau contenu, bien qu’elle porte cette jolie robe en coton à manches longues et col montant, ce sont ses baskets qui ont attiré l’attention.

Celles-ci sont évidemment hautes et bien que ce ne soit pas le style pointu que cette beauté utilise habituellement, elles sont tout aussi coquettes et frappantes, car elles ont un motif à imprimé animal qui vous fait vous tourner pour le voir immédiatement.

Aleida Nunez ses jambes sont légèrement croisées, vous pouvez donc voir ses deux jambes galbées parfaitement, le résultat d’un dur entraînement dans la salle de gym et complété par le yoga pour détendre ses muscles.

L’actrice de la telenovela « Demain, c’est pour toujours » pose assise sur une chaise noire comme sa robe, seulement elle est assise sur le dossier, une curieuse manière d’attirer l’attention.

« Chaque jour, l’hiver se rapproche », a-t-il ajouté dans sa publication, pour preuve, malgré un peu de froid, il a décidé de bien s’emmitoufler dans la partie supérieure, malgré ne pas montrer ses charmes, il a le même air divin .

Pendant 3 heures, ses millions de followers ont commencé à se délecter de l’image, qui compte déjà 28 036 coeurs rouges en plus de 419 commentaires, parmi lesquels :

Passe un excellent lundi, belle femme », « Un hiver que je ne ressentirais pas à tes côtés », « Et toi si précieuse, prends soin de toi, beauté », ont commenté certains fans.