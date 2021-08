Aleida Núñez montre ses courbes dans un micro maillot de bain vert

Aleida Núñez exhibe ses courbes dans un micro maillot de bain vert | Instagram

Rejoignant les célébrités qui sont habituellement à la mode lorsqu’il s’agit de vêtements d’été pour la plage, la coquette actrice Aleida Núñez a conquis ses fans grâce à un Maillot de bain deux pièces de couleur néon.

ce n’est pas la première fois Aleida Nunez Elle partage du contenu en maillot de bain, mais c’est précisément à cette occasion que l’on pouvait considérer qu’elle a attiré le plus d’attention en raison de la pose dans laquelle elle se trouve.

Cette coquette actrice Parmi les feuilletons mexicains, il trouve toujours le moyen de provoquer des sensations fortes et de secouer ses followers, c’est quelque chose dans lequel il a été assez important ces derniers temps.

Aleida apparaît dans ce photo Allongée sur le ventre dans un fauteuil au motif coloré et le même sur ses coussins, alors que cette beauté mexicaine a les jambes fléchies, elle fait encore plus ressortir ses courbes.

L’endroit où il se trouvait semblait être un patio, car nous avons trouvé un mur à l’arrière et quelques plantes qui permettent d’apprécier et de profiter du panorama en plus de voir la belle mannequin et femme d’affaires.

Cela est surtout dû au fait que la partie inférieure de son maillot de bain est très petite, à tel point qu’on ne voit qu’une petite bande qui passe dans ses hanches pour se perdre parmi ses charmes, il en va de même avec la partie supérieure qui est à peine visible.

Avec quelques bretelles à l’arrière, Aleida portait à peine ce maillot de bain, qui ne manquerait pas d’exposer ses charmes supérieurs à l’avant.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

La sérénité est l’équilibre calme du cœur et de l’esprit », a écrit Aleida Núñez.

C’était ce 9 juin lorsqu’il a partagé ledit contenu sur son compte Instagram officiel, ses fans ont rapidement aimé la photo, pour le moment elle a 64 729 et aussi 755 commentaires, beaucoup de ses fans ne sont pas seulement du Mexique car ils sont aussi nous avons trouvé des commentaires dans d’autres langues.

Bonjour Mme Núñez, oh ma chère, elle est très belle, je l’aimais beaucoup et j’ai adoré son maillot de bain et ses pieds, salutations, bisous, câlins et câlins “, a écrit un fan.

Avec plus de 3,4 millions de followers, la mannequin s’est surpassée dans ses publications, depuis qu’elle a commencé à télécharger plus de contenu séduisant sur son compte, sa popularité a commencé à augmenter de façon exponentielle, à tel point qu’elle est devenue une célébrité sur les réseaux sociaux.