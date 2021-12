Aleida Núñez montre ses courbes en route pour Dubaï, pour la nouvelle année

Aleida Núñez coquette, prête à recevoir le Nouvel An à Dubaï | Instagram

L’actrice mexicaine coquette et à succès Aleida Nunez Elle a partagé une photo très coquette de ses courbes depuis l’avion, faisant référence à son impressionnante voyage a dubai, ça passera sûrement nouvel An à cet endroit.

Cette femme d’affaires coquette, actrice, chanteuse et mannequin brille toujours dans ses publications, ce n’est pas une surprise qu’Aleida Núñez a montré un peu le déroulement de son voyage dans cette ville impressionnante des Emirats Arabes Unis.

Il convient de mentionner que malgré le fait qu’aujourd’hui, le 28 décembre, le jour des saints innocents est généralement célébré, où certaines blagues sont généralement faites, malgré cette publication d’Aleida est réelle, puisqu’elle a été publiée il y a 23 heures.

Dans cette image particulière, elle montre ses charmes arrière, tout en profitant du siège d’avion qui ressemble à un lit complet, grâce à la possibilité de s’installer et de s’allonger un peu.

Nous avons vu ce type d’avion à plusieurs reprises dans les vidéos d’histoires de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja.

Aleida Núñez va sûrement profiter de cette nouvelle année à Dubaï | Instagram aleidanunez

Sûrement comme Aleida Nunez Des millions de personnes ont déjà prévu leur fête de fin d’année, même s’il est toujours amusant de profiter des publications de célébrités pour ces dates importantes, comme ce fut le cas avec la belle actrice.

Après avoir terminé ses présentations avec le spectacle de cabaret intitulé « Amor de Tres », la mannequin coquette a décidé de prendre des vacances bien méritées, elle était sûrement accompagnée de son petit-fils Alexander Glogovsky, dont on sait déjà qu’il est l’amour de sa vie.

Pour le moment, on sait si Aleida sort avec un nouveau partenaire, ce dont elle n’a sûrement pas besoin pour le moment, peut-être préfère-t-elle profiter de son statut de célibataire et passer le plus de temps possible avec son fils maintenant qu’il est petit. .

Que peut-on faire à Dubaï ?

Dubaï est connue car c’est une ville impressionnante et surtout belle, elle a été fondée le 9 juin 1933 et à ce jour c’est l’une des plus riches au monde, il y a de nombreuses activités que vous pouvez faire dans ce bel endroit en plus de admirant l’architecture impressionnante.

Vous pouvez visiter Burj Khalifa, une tour impressionnante de 830 mètres de haut, vous pourrez donc admirer un beau passage si vous le visitez et même voir une grande partie de la ville.

Il y a plus de 74 fontaines dans la ville, chacune avec un beau design, vous pouvez également trouver plus de 30 000 centres commerciaux, il y a aussi un parc aquatique appelé Aquaventure.

De toute évidence, une balade à dos de chameau à travers le désert ne pouvait pas manquer, c’est peut-être l’une des activités les plus populaires de Dubaï.