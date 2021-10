Aleida Núñez montre ses énormes fesses et ses jambes galbées

Aleida Núñez en cow-girl exhibe ses jambes et ses fesses | Instagram

Le célèbre modèle et actrice La mexicaine Aleida Núñez a partagé quelques photos avec lesquelles elle a laissé plusieurs de ses partisans soupirer sauvagement, car à cette occasion, non seulement ses fesses étaient la protagoniste, mais aussi ses jambes galbées.

Depuis longtemps, l’interprète de « Gardenia Campillo » dans la telenovela « Mañana es para siempre » conquiert et provoque soupirs après soupirs à la suite de ses publications coquettes.

Aleida Nunez Elle profite de sa beauté et chouchoute ses fans, à plusieurs reprises elle l’a également fait pour promouvoir certaines des marques avec lesquelles elle travaille.

Portant des bottes marron à franges, d’ailleurs elles en avaient 4 couches et elles atteignaient le milieu de sa jambe, la femme d’affaires portait un short en jean, c’était mini ! C’était juste là où sa jambe se terminait, donc ses charmes étaient immédiatement mis en évidence.

Aleida Núñez en cow-girl exhibe ses jambes et ses fesses | Instagram aleidanunez

Cette beauté née à Lagos de Moreno, Jalisco ne lui enlève rien avec le haut blanc à manches longues qu’elle portait, au contraire, la vue est concentrée sur ses jambes et ses hanches.

Sur la première image, elle est debout sur la terrasse d’une belle cabane où elle séjourne actuellement plusieurs jours, devant elle se trouve un banc en bois et une de ses jambes est dessus.

La deuxième image est similaire à la première, sauf que dans celle-ci elle a l’air encore plus audacieuse, car malgré le fait qu’elle soit dans la même position, l’ex de Pablo Glogovski est un peu penchée pour réparer sa botte.

Grâce à cette position, ses charmes de hanches et de dos semblent encore plus prononcés, c’est quelque chose qui a sans aucun doute hypnotisé et rendu ses fans encore plus amoureux.

Sans aucun doute Aleida Nunez Elle n’est pas loin de devenir une influenceuse sur les réseaux sociaux, malgré ses 3,4 millions de followers, car son contenu la rend de plus en plus populaire.

Pour le moment, la belle actrice n’a pas partagé plus d’informations sur l’endroit où elle se trouve, la seule chose qu’elle sait, c’est qu’elle s’amuse au maximum et se fait chouchouter.

Moins d’une heure après sa publication, le mannequin et également femme d’affaires a déjà plus de 12 000 réactions d’internautes, un chiffre qui en quelques heures pourrait facilement doubler sans problème.