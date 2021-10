Aleida Núñez montre ses fesses sous tous les angles possibles

Aleida Núñez exhibe ses fesses sous tous les angles possibles | Instagram

Depuis quelques jours que la belle et la coquette actrice Aleida Núñez a de nouveau laissé ses fans bouche bée, ceci grâce à une vidéo où elle porte ses fesses frappantes comme elle le fait depuis longtemps.

Aleida Nunez Elle faisait la promotion d’un nouveau projet devant la presse, ce sera un spectacle de cabaret intitulé « Amor de tres », qui d’ailleurs l’avait déjà promu il y a quelques jours, précisément avec la belle robe qu’elle porte sur elle vidéo.

Cette beauté née à Lagos de Moreno, Jalisco au Mexique continue de faire craquer ses fans, à travers son contenu sur Instagram où elle nous donne généralement un petit avant-goût de certains de ses projets et aussi de certaines de ses sessions.

La vidéo a été partagée il y a trois jours sur son compte Instagram officiel, on la voit poser assez coquette, vêtue d’une robe dorée révélée avec quelques transparences, grâce à son magnifique teint, le design et la couleur de la robe se démarquent immédiatement.

La chanteuse et actrice portait une robe frappante qui exposait une partie de ses charmes supérieurs et aussi des derniers en raison des transparences qu’elle avait.

L’avantage d’être une vidéo est fantastique car la belle actrice mexicaine a été enregistrée posant et exhibant ses courbes comme jamais auparavant avec cette pièce saisissante et devant la presse.

Dans les premières images, nous voyons Aleida Nunez posant de front, exhibant ses charmes, ses hanches un peu déplacées sur le côté pour attirer immédiatement l’attention, ses jolis cheveux qui ornent son corps tombent sur les côtés sans rien masquer de sa beauté.

Pour les images suivantes, on la voit poser sur le dos, vêtue de ses fesses frappantes dans toute sa splendeur, qui a été comparée aux meilleures de la série, et on dit même qu’elle a largement dépassé Ninel Condé.

Ce sera à partir du 6, 13, 20 et 27 en CDMX que vous pourrez profiter de ce spectacle au Foro San Ángel comme elle le mentionne elle-même dans sa description.

Cette vidéo, comme la plupart des publications de Núñez, a été complètement appréciée par ses fans, car jusqu’à présent, elle compte déjà 137 000 313 reproductions en plus de 356 commentaires où plusieurs affirment qu’elle est une reine.

Félicitations belle dame, beaucoup de succès », a commenté un fan.