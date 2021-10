Aleida Núñez ne porte qu’un masque sur une photo pour Halloween

Aleida Núñez en lapin pour Halloween avec seulement un masque | Instagram

Coquette, réussie et belle sont les mots qui représentent la belle actrice mexicaine Aleida Núñez qui il y a quelques heures à peine a partagé une nouvelle photo avec ce qui pourrait être son costume pour Halloween C’est une lapine coquine !

Car ce qui semble être son costume est sa propre peau, et savoir qu’elle est mignonne fille déguisée en lapin Il n’a utilisé qu’un masque qui couvre une partie de son joli visage et rien d’autre.

Aleida Nunez est le genre de célébrités qui profitent de toutes les occasions pour nous proposer de meilleurs contenus sur leurs réseaux sociaux, notamment lorsqu’il s’agit de mettre en avant la culture, les coutumes et les fêtes comme Halloween, Noël, le 2 novembre et même la Saint-Valentin le 14 février.

Cela peut vous intéresser : Noelia avec une double vue de ses charmes devant le miroir

La même chose est généralement faite par le mannequin américain Ana Cheri, qui, comme Núñez, choisit des vêtements séduisants pour rehausser ses charmes.

Aleida Núñez en lapin pour Halloween avec seulement un masque | Instagram aleidanunez

L’actrice de Tomorrow is Forever and the Most Beautiful Ugly, a partagé une photo il y a 6 heures où elle ne porte qu’un masque d’une audacieuse bunny girl, ses cheveux couvrent une partie de ses charmes, donc malheureusement ses charmes ne peuvent pas être vus comme certains voudraient .

Halloween … Bientôt AleidanunezVIP spécial pour vous « , a commencé Aleida Núñez.

D’après ce que l’on peut voir dans sa publication et le nom qu’elle vient de partager avec nous nous a immédiatement rappelé Celia Lora, puisqu’elle a une page où elle partage du contenu épicé, Aleida va sûrement démarrer ce nouveau type d’entreprise.

Bien qu’il n’ait rien précisé dans sa description, il surprendra sûrement ses millions de followers dans peu de temps.

Sur cette photo séduisante, nous voyons la belle mannequin et actrice posant seules dans sa belle peau, ses énormes charmes sont couverts par ses longs cheveux blonds.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Jusqu’à présent, elle a déjà plus de 16 000 cœurs rouges et 171 commentaires où ses fans n’arrêtent pas de lui dire qu’elle est l’une des plus belles femmes.

Cette beauté a toujours été caractérisée par son extrême charme et si vous souhaitez lancer une page de contenu exclusif, Aleida Núñez pourrait facilement surpasser certains noms de stars célèbres qui ont ce type de contenu.

La chanteuse mexicaine compte également à ce jour 3,4 millions de followers qui ont toujours tendance à réagir dès qu’elle publie de nouveaux contenus.