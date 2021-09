Le modèle et actrice Aleida Núñez est revenue à la conquête de ses fans grâce à un photo qu’il a récemment partagé dans lequel il apparaît en train de faire un exercice ballet, à cause de cela, il a les jambes écartées.

Elle a partagé cette photo séduisante via son compte Instagram officiel, ravissant continuellement ses fans grâce à son contenu dans cette application.

Peut-être reconnaissez-vous cette beauté née à Lagos de Moreno, Jalisco pour sa participation à quelques feuilletons, ainsi qu’à des séries et émissions de télévision où elle a porté sa beauté et surtout ses beaux charmes.

L’une des plus connues était la telenovela “Demain c’est pour toujours“avec Fernando Colunga, Silvia Navarro et Lucero, sa participation était de jouer Gardenia, un personnage qui a joué un rôle clé à un moment donné du mélodrame.

Dans cette image Aleida Nunez Elle a une jambe au sommet d’un bar où des danseurs de ballet font leurs entraînements, la belle actrice a partagé cette photo coquette il y a un jour, elle a actuellement 50 266 coeurs rouges dans la publication.

Aleida Núñez ouvre ses jambes avec un exercice de ballet ! | Instagram

Quant aux commentaires, il en a 376 dont plusieurs ne sont que des emojis enthousiasmés par l’image, ce qui d’ailleurs est rare, car il semble généralement faire de l’exercice, mais dans la salle de sport avec du matériel tout en portant des vêtements de sport, sûrement de sa propre marque.

S’aimer, c’est le début d’une histoire d’amour pour la vie… Ensemble sportif », a commenté Aleida Núñez.

Le design qu’elle utilise dans l’image, qui d’ailleurs semble double à cause du miroir derrière le bar, nous voyons donc l’actrice coquette à la fois de face et de dos.

Grâce à la description qu’elle a dans sa publication, ses fans se rendront compte que les vêtements qu’elle porte font partie de sa collection, il était normal qu’elle soit elle-même le modèle principal de sa collection comme d’autres personnalités le font habituellement avec leurs créations et vêtements .

Grâce à la position dans laquelle elle se trouve et à la pose on pourrait dire qu’Aleida à un moment de sa vie a pratiqué cet art, notamment à cause de la voûte plantaire que l’on voit sur l’image et la position de sa main, sans doute qu’elle le fasse comme une professionnelle.

Les vêtements que vous portez n’enseignent pas autant que d’habitude dans leur contenu, mais ils sont assez serrés pour qu’ils collent parfaitement à votre corps.

Aleida a une jambe baissée et l’autre avec sa jambe sur la barre, tendue à la perfection et il en va de même avec sa main car elle se tient, l’autre main est tendue, donc sa silhouette est un peu plus stylisée.

Quelle belle dame “,” Tu es belle Aleida “,” Wooo mais quelle belle !! Quel corps! Si belle!! Quel corps formidable, corps formidable”, ont commenté ses fans.

Actuellement, Aleida Núñez compte plus de 3,4 millions de followers sur son compte Instagram officiel, pour le moment elle n’a pas partagé d’informations sur les nouveaux projets auxquels elle participe.

Cependant, vous pouvez immédiatement voir qu’elle est très occupée par ses créations et sa ligne de tenues et de vêtements de sport, qu’elle partage constamment sur des photos sur son Instagram, à maintes reprises, nous l’avons vue poser comme coquette et même révélatrice.

Dans son compte Instagram, le mannequin, femme d’affaires, chanteuse et actrice a 1678 publications dans beaucoup d’entre elles, elle apparaît vêtue de vêtements minuscules et dans le cas contraire, elle a tendance à montrer sa silhouette avec des vêtements moulants qui mettent en valeur ses charmes.