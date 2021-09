Aleida Núñez ouvre ses jambes pour montrer les fesses ! | Instagram

La coquette modèle mexicain Aleida Núñez a ravi ses millions de followers grâce à deux Photos qu’elle a partagé, où elle a un peu écarté les jambes pour montrer ce qu’elle avait en dessous, ses fans ont tout de suite été ravis de la voir.

Comportant le plus coquette le célèbre actrice des feuilletons mexicains, il a décidé de se comporter un peu plus et de laisser ses fans vouloir en voir un peu plus qu’il n’en a déjà montré.

Aleida Nunez Elle est une célébrité reconnue à la fois à la télévision et au théâtre, la combinaison de sa beauté et de son talent est ce qui fait que des millions de personnes se languissent d’elle.

Dans les images qu’il a partagées, quelque chose ressort immédiatement et ce n’est pas exactement son silhouette exquise, que bien qu’elle le fasse aussi, mais cette fois en arrière-plan et que même elle-même a admis qu’ils la fascinaient, c’était le beau coucher de soleil.

L’actrice, chanteuse et femme d’affaires coquette pose à genoux avec les jambes légèrement écartées, montrant son maillot de bain, indiquant clairement qu’elle ne porte que la partie inférieure.

Il semble que ce soit dans un lit ou peut-être que ce soit l’une de ces chaises longues assez hautes, car l’endroit semble être dans un endroit tropical et très proche de la plage.

Grâce au fait que Núñez portait ses longs cheveux à cette époque, cela cachait une grande partie de ses charmes supérieurs, ne montrant que certaines parties spécifiques pour attirer immédiatement l’attention.

Elle portait également un long collier qui se croisait en plein milieu de ses charmes et atteignait presque la hauteur de son oblique, ce qui en attirant le regard dans cette direction, la femme d’affaires coquette a sûrement accéléré le pouls de ses fans.

Moi et mon amour pour les couchers de soleil », a partagé Aleida.

En cette occasion spéciale, il profitait de son séjour à Complexe de luxe Samora, la publication a été partagée le 28 février, et à ce jour, elle compte 113 168 cœurs rouges, en ce qui concerne les commentaires, elle en a déjà 1 222, bien que ceux-ci puissent augmenter à tout moment.

Magnifique mon amour je t’aime coeur”, a commenté un fan.

La plupart des commentaires qu’ils ont laissés dans sa publication sont des emojis, qui expriment sans trop de complications ce qu’ils ressentent pour elle à travers ces petites images, bien sûr il y en a aussi d’autres qui sont encouragés à lui écrire combien ils l’admirent et à quel point ils sont beaux elle a l’air.