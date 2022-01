Aleida Núñez ouvre son chemisier et surprend les regards sur les réseaux sociaux

Aleida Núñez ouvre son chemisier et attrape les regards, « J’ai oublié le fond » | Instagram

La belle actrice mexicaine Aleida Núñez a clairement fait savoir qu’elle avait oublié, très probablement volontairement ce qu’il y avait sous son chemisier, ce qui n’a bien sûr pas dérangé ses followers sur les réseaux sociaux.

Aleida Núñez a été vue sur Instagram sur une photo sur laquelle elle a vraiment l’air très jeune, mais pas moins belle qu’elle ne l’est aujourd’hui. Pour l’image, l’ancienne star de La Fea Más Bella a posé avec un chemisier rayé blanc et noir très élégant, qu’elle n’a pas boutonné pour laisser grand-chose à la vue de ses followers.

L’ouverture de son vêtement lui a permis de montrer son ventre plat et plus que cela, car certains de ses attributs sont apparus alors que la star de Televisa a posé pour son photographe. Aleida Nunez Elle a décidé de s’afficher avec un maquillage élégant mais naturel et avec sa chevelure abondante et parfaitement coiffée.

L’ex de Juan Ferrara était vu comme un flirt sur la photo jouant avec une de ses mains tout en étant vraiment magnifique. Cette image date de quelques années auparavant, comme vous pouvez le voir à quel point il est jeune sur son visage.

Actuellement, Aleida Núñez continue de ressembler à une vraie jeune femme ; Cependant, ses traits ont acquis une maturité qui la rend encore plus belle et que dire de sa silhouette énorme, qui semble avoir été forgée par les dieux eux-mêmes.

Aleida Núñez ouvre son chemisier et jette un coup d’œil, « J’ai oublié ce qu’il y a en dessous. » Photo : Instagram.

Bien qu’elle ait toujours été belle, avec le temps, l’actrice et chanteuse mexicaine a acquis un corps plus en forme, vous pouvez le voir dans son abdomen bien marqué, dans ses jambes toniques et dans sa silhouette complètement.

Aleida Nunez a clairement indiqué que sa silhouette est le résultat de la discipline, de l’entraînement et d’une alimentation saine. Fréquemment, il partage des images de son entraînement quotidien et des phrases de motivation sur les réseaux sociaux, à plus d’une occasion, il a souligné que le temps n’avait pas d’importance, mais qu’il se conformait à l’entraînement qui fait tant de bien à sa santé et à sa silhouette.

Núñez a avoué qu’il n’a pas toujours envie de sortir du lit pour s’entraîner ; Cependant, elle a du mal à le faire et après l’exercice, elle se sent heureuse et reconnaissante de l’avoir fait.

La businesswoman cherche aussi à motiver ses followers avec ses images, phrases et exemple de vie, elle profite de la moindre occasion pour être positive et la partager sur ses réseaux sociaux, car elle ne sait jamais quand cela peut vraiment aider quelqu’un qui est en difficulté.