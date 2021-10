Aleida Núñez partage des photos comme la plus belle catrina

Aleida Núñez devient une catrina belle et coquette | Instagram

C’est la deuxième fois que la séduisante actrice mexicaine partage du contenu déguisé en belle catrina, Il n’y a pas si longtemps, Aleida Núñez a ravi ses fans avec d’autres types de photos montrant sa beauté.

Il y a quelques semaines, à travers ses histoires sur Instagram, nous avons vu le flirt Aleida Nunez Montrez ce même look, ce 31 octobre Halloween est célébré aux États-Unis et dans le nord du Mexique, ce costume est sûrement parfait pour ce jour.

Dans deux jours de plus au Mexique, nos proches qui ne sont plus en vie avec nous sont célébrés, c’est une tradition du pays qui est connue dans diverses parties du monde.

Le Mexique n’est pas seulement connu pour sa gastronomie mais aussi pour ses traditions, qui chaque année deviennent plus célèbres, notamment des marques importantes telles que Mattel ou Nike qui lancent des produits qui font référence au 2 novembre.

Dans ces photos qui ont partagé le actrice de tubes comme La Fea más bella ou Mañana es para Siempre, elle apparaît avec son maquillage qui est vraiment impressionnant.

Aleida Nunez Elle porte une couronne faite de roses noires et rouges, en plus d’une faite de feuilles de maïs pennées noires et dorées, au milieu elle a une petite fleur rouge, cette couronne a aussi plusieurs arrangements qui forment les pétales d’une énorme fleur.

Cette belle femme d’affaires a soigné les détails de sa tenue, quant à son maquillage, le ton pâle qui caractérise les catrinas est tout de suite devenu présent, en plus des couleurs violet et rose.

Au lieu qu’Aleida se fasse épingler les dents comme d’habitude, ils ont mis des pierres rouges sur ses lèvres qui ressemblent à cette partie importante.

En tenue, elle porte une belle robe noire avec des détails brodés de fleurs rouges, se mariant parfaitement avec sa beauté et surtout sa silhouette exquise.

Comme Núñez, il y a d’autres célébrités qui honorent leur pays et la culture mexicaine, il y a celles qui vont un peu de l’avant et montrent leur maquillage et leurs tenues, d’autres attendent justement que ce soit le 2 novembre pour le faire.

Il y a un jour, elle a partagé cette publication, elle est sur le point d’atteindre 10 coeurs rouges, bien qu’elle ait un maquillage impressionnant sur le dessus, il est facile d’identifier son beau visage car ils ont réussi à garder son essence quand elle était maquillée.